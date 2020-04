Pomeriggio 5 cambia pelle: con traino e gossip gli ascolti crescono

Nelle ultime settimane il programma di Canale 5 aveva perso la bussola. Accantonati i classici temi trattati da Barbara d’urso, quelli che sono la forza di Pomeriggio 5, e puntando sulle mirabolanti imprese di giornalisti su elicotteri e simili, il programma aveva alzato solo polveroni, perdendo ascolti. Ma pare qualcosa, negli ultimi giorni sia cambiato. Ci si muove in modo diverso: la conduttrice dà più spazio agli esperti in studio, rimarcandone sempre l’importanza. Ma soprattutto nella puntata di ieri abbiamo notato come si sia tornato anche a fare il sano gossip che è stato sempre il punto vincente del programma. Pomeriggio 5 deve intrattenere e come è successo anche per Live-Non è la d’urso, domenica sera, più spazio ad argomenti nuovi, se così possiamo dire. Argomenti che aiutino chi sta a casa, costretto davanti alla tv, a seguire un programma.

Ieri abbiamo visto consigli per le nostre signore, la pizza da fare in casa, e poi il gossip con la pagina dedicata ad Al Bano e Loredana Lecciso, sempre molto apprezzata. A questo si aggiunge anche il ritorno di Uomini e Donne che inizia alla grande con 3 milioni di spettatori nel pomeriggio di Canale 5. Ascolti che fanno da traino anche per Il segreto, che arriva a 2,4 milioni e che servono per Barbara d’urso e il suo Pomeriggio 5.

Ma vediamo nel dettaglio i numeri.

CRESCONO GLI ASCOLTI DI POMERIGGIO 5: ECCO I DATI DEL 20 APRILE 2020

Beautiful 3.445.000 spettatori con il 15.1%. Una Vita 3.194.000 spettatori con il 15.3% di share. A seguire la nuova versione di Uomini e Donne ha ottenuto 3.088.000 spettatori con il 16.5% (Finale: 2.703.000 – 15.3%). Il Segreto 2.484.000 spettatori pari al 14.7% di share. Pomeriggio Cinque a 2.473.000 spettatori (14.1%), nella prima parte, 2.521.000 spettatori (13%), nella seconda parte, e 2.347.000 spettatori (11.4%) nell’ultima parte di breve durata.

Ancora testa a testa con Rai 1 ma a differenza di qualche giorno fa quando Cuccarini e Matano distaccavano Canale 5, questa volta le distanze sono quasi azzerate.

Ieri La Vita Diretta è stato visto da 2.525.000 spettatori con il 13.7% (presentazione: 2.070.000 – 12.2%).