Le accuse di un’ex dama del trono over a Maria de Filippi: “Si diverte sul bullismo che fanno sulle persone anziane”

E’ stata una settimana da dimenticare per la redazione di Uomini e Donne e per Maria de Filippi dopo il crollo clamoroso degli ascolti di questa nuova versione del programma di Canale 5. Il pubblico che non vedeva l’ora di distrarsi finalmente con il tanto amato programma del pomeriggio della rete, alla fine ha deciso di spegnere la tv. E così Uomini e Donne è passato da 3 milioni di spettatori a 1,8 milioni in solo 4 giorni. Un crollo clamoroso. E dal web arrivano anche le pesanti parole di un’ex protagonista del trono over di Uomini e Donne che lancia pesanti accuse a Maria de Filippi. Non solo, il pubblico non sta affatto gradendo il ruolo di Gemma Galgani in questa nuova versione del programma. Qualcuno arriva anche a dire che la dama venga presa in giro e usata da tutti, senza rendersene conto, tanto poi da regalare siparietti di dubbio gusto come il ballo sexy che le abbiamo visto fare nella puntata in onda il 24 aprile 2020.

Ma torniamo alle parole di Angela di Iorio, ex dama del programma di Canale 5 che intervistata da Meteo Week ha spiegato perchè non rifarebbe mai la scelta di andare a Uomini e Donne.

ANGELA DI IORIO NON RIFAREBBE UOMINI E DONNE: PARLA DI BULLISMO

Ecco le parole della ex dama del trono over nella sua intervista per Meteo Week:

Io ho amato Maria, e nonostante la mia sofferenza a Uomini e Donne non riesco ad odiarla. Però c’è una cosa che ad oggi ancora non le perdono: l’aver riso mentre io piangevo. Lei si diverte sul bullismo che Tina e Gianni fanno alle signore anziane e questo non è un buono esempio. Mi piacerebbe avere un giorno un confronto da donna a donna.

Quando le viene chiesto se rifarebbe o meno il programma, la donna senza dubbi risponde:

No. In questo percorso ho inizialmente sognato, ma poi ad un certo punto mi sono ritrovata a piangere e sulla bilancia c’erano più lacrime che sorrisi. La colpa è stata mia: non ho capito che era un programma spettacolo. Mi hanno fatto molto male.