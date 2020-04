Morgan commuove Mara Venier a Domenica In: il dolore del passato così simile al presente

Una boccata d’aria per Mara Venier avere ospite oggi a Domenica In Morgan per parlare del “fattaccio” del festival di Sanremo. Alla conduttrice era sembrato un momento leggero; affrontare con il sorriso e volendo sminuire il litigio con Bugo fino a chiedere di smetterla e di tornare amici. Poi sono arrivate le foto del passato di Morgan, le immagini da ragazzino con la sua famiglia, quando suo padre era ancora in vita. Lo sguardo triste dell’artista è perso in quelle foto, in quel passato. “E’ una realtà di morte” risponde Marco Castoldi, si riferisce al passato, al suicidio di suo padre e anche a qualcosa di più invisibile, poi collega tutto al terribile periodo che stiamo vivendo. “10 milioni di persone hanno perso il lavoro, tantissime persone sono morte, hanno perso i loro cari. I carri funebri nelle piazze con dentro le ceneri, questa cosa è scioccante. Piango per questo e quando ripenso al passato mi viene un nodo alla gola”. La malinconia e il dolore sono evidenti nei suoi occhi: “Non penso che il futuro ci porterà il passato, non ci riporterà gli affetti. Dobbiamo lavorare sul presente altrimenti non ci sarà mai più niente”.

MORGAN A DOMENICA IN E’ INVECCHIATO E APPARE DIVERSO

Mara Venier manda la pubblicità, ha gli occhi pieni di lacrime. Morgan ha ancora dentro tutto il dolore del passato, lo dice parlando di oggi. Fa notare che è invecchiato, in due mesi è come fossero passati 10 anni. La conduttrice conferma ma vede in lui una trasformazione. Marco è diventato padre per la terza volta, la piccola Maria Eco sembra averlo cambiato davvero. E’ felice per la bimba ma confessa che la sua quarantena è stata un disastro. Sua figlia non sopporta la luce del sole e non è normale ma è così per i bambini che devono restare chiusi in casa.

Cosa si aspetta Morgan dal futuro? “Io non mi aspetto niente dai miei figli ma da me che io possa essere quello di cui loro hanno bisogno, di essere un padre che meritano, di essere la persona che io merito di essere perché non posso disonorare la vita in stro***te”.