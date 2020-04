Continua il declino di Uomini e Donne ma dalla prossima settimana cambia tutto

Continua il veloce e inesorabile declino della nuova versione di Uomini e Donne. Difficile pensare che in redazione qualcuno si sarebbe aspettato questi numeri. Dati di ascolto davvero imbarazzanti per il programma di Canale 5 che è tornato in onda con una versione praticamente inguardabile che non ha tenuto incollati davanti alla tv nemmeno i più affezionati. La de Filippi questa volta ha sbagliato davvero tutto e il pubblico che di solito regala ascolti record a Uomini e Donne è lo stesso che ha condannato questa formula al flop totale senza nessun genere di sconto.

Ma presto tutto cambierà perchè a quanto pare, anche per Uomini e Donne dal 4 maggio 2020 inizia la fase 2. Come? A dare delle anticipazioni è il sito Tvblog.it sempre in prima linea per quelle che sono le indiscrezioni che arrivano dal mondo della tv. Pare che dalla prossima settimana Uomini e Donne tornerà nella versione più classica possibile.

Avete presente le puntate che avevamo visto i primi di marzo, quando l’Italia era da poco entrata in piena emergenza? Bene lo stile dovrebbe essere quello, con parola d’ordine distanziamento.

UOMINI E DONNE TORNA AL PASSATO: DALLA PROSSIMA SETTIMANA VECCHIA FORMULA

Stando quindi a quelle che sono le indiscrezioni lanciate da Tvblog, probabilmente già dal prossimo lunedì potremo vedere in onda delle nuove puntate, quasi certamente del trono classico con Giovanna protagonista e anche del trono over. Maria sarà di nuovo in studio a Roma. Non ci sarà il pubblico in studio. Saranno protagonisti in questa prima fase tutte le persone che vivono nel Lazio, e probabilmente anche al Sud Italia.

Gemma Galgani e Giovanna dovrebbero aver modo di conoscere le persone che hanno conosciuto in chat in questi giorni e poi dovrebbero partire le classiche versioni di trono classico e trono over. In attesa poi, che ci si possa muovere tra regioni. Ma nel frattempo la fine del programma di Canale 5 si avvicinerà per cui immaginiamo che le puntate, praticamente meno di 20 da mandare in onda in questa ultima parte della stagione, saranno tutte all’insegna del distanziamento personale e delle nuove norme di restrizione. Difficile pensare che corteggiatori del nord Italia e corteggiatrici ( inclusi anche i tronisti) avranno modo di raggiungere Roma. In ogni caso la situazione per tutti è in divenire, per cui non ci resta che aspettare.

Nel frattempo però i dati di ascolto segnano ancora un profondo rosso. Si può sperare di recuperare qualcosa da oggi, visto che su Rai 1 andranno in onda le repliche del Paradiso delle signore e forse qualche spettatore si trasferirà anche prima su Canale 5. Vedremo.

Questi invece i numeri di ieri: Uomini e Donne ha ottenuto 1.852.000 spettatori con l’11.8% (Finale: 1.828.000 – 12.5%)

Queste le ultime news dal mondo di Uomini e Donne, vi terremo aggiornati con tutte le notizie dagli studi di Canale 5 in attesa di eventuali registrazioni e quindi di nuove anticipazioni da darvi.