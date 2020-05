Il ritorno di Federica Panicucci a Mattino 5: Francesco Vecchi l’accoglie nel rispetto delle distanze

Inizia la fase 2 anche per Mattino 5 che va in onda oggi 4 maggio 2020 con una nuova puntata e con il graditissimo ritorno di Federica Panicucci! Finalmente. La conduttrice, messa ai box dalle prime settimane dell’emergenza in modo da dare più spazio a cronaca, attualità e politica anche nell’edizione mattutina del programma, ha passato due mesi lontana dal suo programma e finalmente oggi ha fatto di nuovo capolino in tv! Sorridente e carica, la Panicucci è tornata nello studio di Mattino 5 e noi speriamo che insieme a lei tornino anche momenti più leggeri e intrattenimento ( come succede già anche negli altri programmi della rete). Se è vero che dobbiamo imparare a convivere in questa fase 2 con il virus, è anche vero che ci meritiamo momenti di spensieratezza.

FEDERICA PANICUCCI TORNA A MATTINO 5 IL 4 MAGGIO 2020

La puntata di oggi si è quindi aperta all’insegna del ritorno sul piccolo schermo, il ritorno a casa, della Panicucci, accolta con entusiasmo, ma alla giusta distanza, da Francesco Vecchi. “Ti abbraccio a distanza” ha detto il collega della Panicucci. “Distanti ma vicini” ha risposto Federica, mantenendosi a debita distanza come le nuove misure di sicurezza impongono.

Buon #lunedì a tutti!



Siamo in onda con #Mattino5 e iniziamo subito la puntata con grande ritorno della nostra @fede_panicucci 😃 pic.twitter.com/a75cexf8Sl — Mattino5 (@mattino5) May 4, 2020

La conduttrice si è detta molto felice di ritrovare il pubblico a casa, la sua squadra di lavoro e ovviamente anche il collega con il quale condividerà queste ultime puntate di Mattino 5. “Siamo pronti per la fase 2” ha detto la conduttrice mentre il collega sottolineava che lei è proprio l’emblema di questa ripartenza, con il suo ritorno al timone di Mattino 5.

Il programma riparte quindi così tra i collegamenti in esterna, le storie da raccontare e speriamo una seconda parte dedicata anche ad altri argomenti. In queste settimane Mattino 5 ha tenuto botta, con ottimi ascolti, superando in diverse occasioni anche il competitor, Storie Italiane.

Ma se in un primo momento la voglia del pubblico di informarsi sembrava tanta, negli ultimi giorni gli ascolti, tornati a stabilizzarsi sulla media di 1,3 milioni, dimostrano che si cerca anche un cambiamento. Lo avremo oggi? Vedremo.