Uomini e Donne torna in studio ed è di nuovo boom di ascolti: il pomeriggio di Canale 5 è salvo

Com’era quella storiella che Maria de Filippi aveva raccontato a Vanity Fair? Ascolti bassi perchè la platea in questo periodo si divide anche su altre reti e piattaforme? No ascolti bassi semplicemente perchè quello che abbiamo visto per due settimane in onda su Canale 5 era del tutto inguardabile. Punto.

Andiamo avanti. Uomini e Donne torna in studio con l’attesissima puntata del 4 maggio 2020 e il picco di ascolti è assicurato. La puntata di ieri infatti è stata vista da quasi 3 milioni di spettatori nonostante su Rai 1 ci fosse il ritorno di Vieni da me, anche questo molto atteso.

BOOM DI ASCOLTI PER UOMINI E DONNE VECCHIA VERSIONE MA NUOVA

Il trono over nella sua nuova ma vecchia formula ha lasciato il segno. Se poi ci aggiungiamo che ieri è andata in onda una delle puntate più surreali della storia del programma, gli ingredienti per una bomba ci sono tutti.

Abbiamo visto mascherine in studio, abbiamo visto distanze di sicurezza, abbiamo capito perchè i parrucchieri devono riaprire ( Armando ne ha davvero tantissimo bisogno); abbiamo capito quanto le truccatrici degli Elios abbiano le mani d’oro, facendo dei veri miracoli con il loro lavoro…Abbiamo fatto un salto nel passato, ben prima dei balli lenti sulla mattonella, quando si dovevano tenere le distanze e guai a non rispettarle. Ma soprattutto abbiamo visto quanto il business faccia gola a tutti. Un ragazzo di 26 anni si è candidato come corteggiatore per Gemma. E noi non puntiamo tanto il dito contro di lui che pure ci prova, del resto il fatto che non baci Gemma è anche giustificato dalle distanze di sicurezza. Il problema non è un ragazzo a caccia di fama e visibilità e followers su Instagram. Il problema è una donna di 70 anni che accetta tutto questo.

Ma torniamo agli ascolti. Questa meravigliosa puntata ha regalato numeri eccellenti allo show di Canale 5 che ha sfiorato nella giornata di ieri i 3 milioni di spettatori, dimenticando i numeri completamente flop registrati in tempi passati. E per evitare che questo vantaggio si cancelli, la redazione questa volta ha ben capito che Giovanna e i giovincelli non dovevano avere uno spazio tutto loro. Ed ecco quindi che oggi, tra una sfilata e l’altra, vedremo anche l’ex tronista alle prese con i suoi nuovi corteggiatori. Sarà fortunata come Gemma Galgani?

I numeri. Ieri la puntata di Uomini e Donne registra un ascolto medi di 2,9 milioni col 20,5%.

Il pomeriggio di Canale 5 è salvo!