Fuorionda di Striscia: salta l’ospitata di Marco Carta a Live. La d’Urso mente, Carta si arrabbia

Nella puntata di Striscia la notizia in onda l’8 maggio 2020 è andato in onda un servizio dedicato a Live-Non è la d’Urso e a un fuorionda di cui molto si è parlato successivamente. Domenica scorsa, Marco Carta, sarebbe dovuto essere uno degli ospiti del programma. Ma per il cantante sardo non c’è stato tempo a causa della scaletta che non è stata rispettata con le tempistiche giuste. Barbara d’urso però, come si vede in questo fuori onda mandato in onda dal programma di Canale 5, non si scusa con Carta perchè non ha fatto un tempo a farlo parlare ma mente al suo pubblico. Nel blocco della pubblicità infatti la conduttrice dice a uno dei suoi collaboratori: “Non c’è tempo diciamo che ha perso l’aereo”. Ma in realtà Marco Carta era da ore sul divano, come un altro fuori onda ci mostra. Il cantante infatti, sta seguendo Live dal divano. E quando vede che si è fatta una certa, inizia a pensare che sfumerà e non ci sarà spazio per la sua intervista.

IL FUORI ONDA DA STRISCIA LA NOTIZIA: BARBARA D’URSO E MARCO CARTA

Nel frattempo la d’Urso va in diretta e commenta con il suo pubblico che Marco non potrà essere ospite perchè ha perso l’aereo e quindi non si fa in tempo. “Io però lo amo e domenica prossima sarà qui con noi” dice la conduttrice.

Le parole della d’Urso vengono anticipate da una autrice che si mette in contatto telefonico con Marco dicendogli che non ci sarà spazio. Ma quando Marco sente la motivazione in diretta sbotta: “deficiente” lo sentiamo dire. Inoltre il cantante sempre in questo fuori onda mostrato da Striscia aggiunge anche “Io sono qui sul divano dalle 10, adesso mi darà il doppio”. Il cantante sardo aggiunge anche che questo atteggiamento non gli piace, che avrebbe potuto dire semplicemente che c’era stato spazio non che ha perso l’aereo.