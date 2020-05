Cesare Bocci apre un cassetto di casa, a Vieni da me l’ordine e l’amore per Daniela

Il Valzer danzato a Ballando con le Stelle con la sua Daniela, Cesare Bocci riguarda le immagini stretto a sua moglie, un regalo da Vieni da me mentre tutti sono in lacrime e anche lui si emoziona (foto). Una storia d’amore meravigliosa quella tra Cesare e Daniela, il grazie di tutti con gli occhi gonfi ma il sorriso sulle labbra, perché entrambi hanno una forza che può solo insegnare. Quella edizione la vinse la lui con Alessandra Tripoli battendo Francisco Porcella. Emozioni vive ancora oggi perché ha vissuto con sua moglie anche quella esperienza: “Non ha perso una puntata, è venuta tante volte alle prove con noi, fatto amicizia con il marito di Alessandra”. Anche Tommaso, il campione di tuffi, è emozionato nel vedere l’amore che lega Bocci e sua moglie ma Cesare confessa che gli atleti agli attori insegnano tanto.

CESARE BOCCI: CON SAVE THE CHILDREN SALVIAMO IL FUTURO

Anche Bocci sta partecipando alla campagna per sensibilizzare le persone a donare per fare in modo che tutti i bambini possano avere gli strumenti per continuare a studiare, donare un tablet, una linea telefonica per continuare a studiare. Non tutti i bambini hanno la possibilità di farlo perché mancano loro i mezzi, la loro famiglia è sotto la soglia della povertà. Non poteva esserci un testimonial migliore, Cesare Bocci con la sua sensibilità. Si tratta di cose che diamo per scontato per tantissimi bambini: “Basta pochissimo e si dà una nuova chance per il futuro di questi bambini” così potranno anche loro come Cesare realizzare i loro sogni nella vita.

CESARE BOCCI A VIENI DA ME: IMBIANCHINO PERFETTO E ATTORE STRAORDINARIO

Per poter fare l’attore ci sono stati dei periodi in cui ha dovuto fare anche altri lavori, tutto per potere continuare il suo sogno. Ha fatto anche l’imbianchino e in casa l’ha fatto anche in questa quarantena. Ha lavorato con tante colleghe ma non riesce a dire chi sia la partner migliore, forse Vanessa Incontrada e Veronica Pivetti, le più divertenti.

E’ il momento del cassetto di casa da aprire e l’attore sceglie quello della cucina con posate e piccoli attrezzi, un ordine che stupisce anche Caterina Balivo, Cesare Bocci perfetto anche in questo.