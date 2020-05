Valentina di Uomini e Donne nella bufera: indignati per le sue frasi sul non rispettare le regole

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri 11 maggio 2020 è andata in onda una scenetta che ci saremmo volentieri risparmiati e che invece, nonostante il programma sia registrato, è stata mostrata e non tagliata. Pur di criticare e mettere in dubbio la buona fede di Veronica, che a centro studio parla della sua storia con Giovanni, si arriva a mettere in discussione persino le regole che il Governo ci impone di rispettare. La cosa non è passata inosservata tanto che, subito dopo la puntata, e nelle successive 24 ore ( come potete vedere voi stessi sui social) Valentina Autiero è stata travolta dalle polemiche e dalle critiche.

Ma facciamo un passo indietro cercando di capire che cosa è successo nella puntata di Uomini e Donne di ieri.

VALENTINA AUTIERO TRAVOLTA DALLE CRITICHE DOPO LE PAROLE A U&D

Veronica spiega che lei e Giovanni si sono visti dopo la puntata, cercando di rispettare le regole del distanziamento sociale, restando quindi a distanza nel parcheggio degli studi di Canale 5. Valentina non ci sta e non crede che due persone interessate possano pensare di non baciarsi, ad esempio. Veronica ribadisce la sua posizione: “Io ho un figlio a casa, ho paura“. La dama fa capire che non sapendo che cosa fa l’uomo con il quale si sta sentendo, preferisce per il momento rispettare le regole e stare più tranquilla. Ma Valentina continua a dire che se lei fosse stata al suo posto, se ne sarebbe fregata delle regole, avrebbe preso la macchina e sarebbe andata in Hotel a trovarlo. Veronica spiega che abita molto lontano dalla Tiburtina e che non se la sentiva di fare tutto questo, in barba ai divieti.

Le parole di Valentina non sono passate inosservate tanto che nel corso della puntata, molti telespettatori si sono detti indignati del fatto che di fronte a milioni di spettatori, si lascino passare messaggi di questo tipo. E le polemiche si sono spostate poi anche sul profilo dalla Autiero, attaccatissima per quanto accaduto.

A questo punto, la dama, sentendosi chiamata in ballo ha deciso di dire la sua suo social e ha spiegato che non voleva lanciare nessun messaggio sbagliato. E spiega anche che a quanto pare, tutto i protagonisti di Uomini e Donne vengono sottoposti a test sierologici. Forse però dovrebbe ricordare che questo non significa nulla, e che se esistono le distanze da rispettare in studio ( dove vediamo gente ballare a un metro di distanza), non è che poi nel dietro le quinte si fa finta di nulla e si infrange la regola del distanziamento sociale.

Tra l’altro Giovanni e Veronica non solo non sono fidanzati, non abitano neppure nella stessa città e il fatto che i test fatti prima della puntate, dimostrino che non c’è positività, non significa che siano liberi di andarsene in giro, per alberghi, a fare quello che si vuole.

