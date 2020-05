Domenica IN ospiti 17 maggio 2020: il ritorno contestato di Pamela Prati

Mara Venier torna in onda domani 17 maggio 2020 con una nuova puntata di Domenica IN e già da qualche ora si mormora in merito a uno degli ospiti del programma di Rai 1. Il motivo? Lo avrete capito dal nostro titolo. Nella puntata di Domenica IN di domani infatti, tra gli ospiti ci sarà anche Pamela Prati. Una scelta molto bizzarra ma del resto la Prati in qualche modo doveva tornare sul luogo del delitto. E ha accettato di tornare in tv fidandosi probabilmente di Mara. Si parlerà o non si parlerà di Mark Caltagirone? Non è dato saperlo ma sui social sono molti, anche tra i critici televisivi, a pensare che non sarebbe stato il caso di dare spazio a Pamela Prati, soprattutto se la finalità è quella di presentare un libro.

Ma la Prati infondo non ha ucciso nessuno, lo ricordiamo, e se ha commesso dei reati, ne risponderà nelle giuste sedi. Ha scelto di tornare in tv, mettendo da parte Mediaset e cercando a quanto pare, la sua rinascita nello studio di Mara, dove per la prima volta aveva accennato, ormai più di un anno e mezzo fa, all’uomo che aveva sposato, un uomo che non è mai esistito.

Ma vediamo anche gli altri nomi, ecco tutti gli ospiti della puntata di Domenica In del 17 maggio 2020.

DOMENICA IN ANTICIPAZIONI: TUTTI GLI OSPITI DEL 17 MAGGIO 2020

Pamela Prati, che ha appena pubblicato un romanzo autobiografico dal titolo “Come una carezza” torna quindi a Domenica IN. La popolare attrice e soubrette sarà presente in studio e insieme a Mara Venier ripercorrerà alcune delle tappe più significative della sua vita e della sua carriera. Non è dato sapere se parlerà anche di quello che è successo nell’ultimo anno!

Viktorija Mihajlovic si racconterà a tutto tondo parlando del suo bellissimo rapporto con la sua famiglia e in particolare con suo papà Sinisa Mihajlovic, al quale ha dedicato un libro dal titolo “Sinisa, mio padre”.

Achille Lauro, popolare cantante amatissimo dalle nuove generazioni, interverrà nella insolita veste di scrittore per presentare il suo libro autobiografico “16 marzo – L’ultima notte”.

Maria Falcone, Presidente della ‘Fondazione Falcone’, si collegherà da Palermo per presentare la settimana dedicata alla lotta alla mafia e che culminerà con “Palermo chiama Italia… Al balcone”. L’evento si svolgerà in tutta Italia sabato 23 maggio, alle 18, alla stessa ora del terribile attentato al giudice Giovanni Falcone, il 23 maggio 1992.

Ci sarà anche spazio per alcuni aggiornamenti sulla ‘Fase2’ e sulla ripartenza della stagione turistica e balneare con il Governatore della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.