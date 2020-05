Viola Valentino è dimagrita tanto per lo stress, dispiaciuta per la risposta di Riccardo Fogli (foto)

Viola Valentino ospite a distanza oggi a Storie Italiane ha sottolineato che è dimagrita tanto in questo periodo (foto). Nessun problema di salute, la cantante sta benissimo, solo un forte stress causato dagli ultimi mesi. Tutto comprensibile ma c’è anche altro, la sua presenza nel programma di Eleonora Daniele è per unirsi all’appello di tanti altri suoi colleghi. Viola Valentino parla di tutte le persone che lavorano per gli artisti, che non si vedono sul palco ma che sono in forte difficoltà perché non sanno quando riprenderanno il loro lavoro. Riapriranno i teatri e i cinema ma per i concerti dovremo attendere molto più tempo. Roberto Alessi fa a sua volta un appello alle grandi star come Laura Pausini ed Eros Ramazzotti, che vadano nelle piazze a cantare gratis per aiutare tutti i loro collaboratori. Il problema, come evidenzia Viola Valentino, è che non possono partecipare molte persone, quindi il guadagno non ci sarebbe.

VIOLA VALENTINO DELUSA DA RICCARDO FOGLI PER UN MANCATO DUETTO

Legandosi al bisogno di agire in questo periodo Viola Valentino vorrebbe fare un duetto con il suo ex marito ma sembra che Riccardo Fogli non sia interessato. E’ rimasta malissimo nel leggere una sua risposta: “Solo se lo chiede il papa”. Possibile che Fogli abbia risposto davvero così? Roberto Alessi nega, ha appena sentito il cantante che avrebbe detto l’esatto contrario, che se ci fosse la reale possibilità duetterebbe volentieri con Viola a cui è sempre molto legato.

“L’idea di un concerto a due sarebbe piacevole, una volta nella vita ma non voglio fare Al Bano e Romina, ci sono già loro. Mi piacerebbe un concerto in due, punto, in cui ci si poteva scambiare qualche brano, fare un duetto, io sono sempre la solita persona professionista e semplice ma dall’altra parte non c’è risposta c’è egoismo” ha commentato dispiaciuta la cantante. Ci sarà un seguito, li vedremo in duetto?