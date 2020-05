Cambio Moglie, Chiara la mamma del nord si racconta: “Non è tutto come si vede in tv”

E’ andata in onda questa sera la prima puntata di Cambio Moglie sul Nove, a oltre 10 anni dall’ultima edizione, il format è tornato praticamente identico a quello che avevamo visto tanti anni fa. Eppure di cose ne sono successe in questi anni e di cambiamenti, nelle abitudini di vita, ce ne sono stati. Ma per i protagonisti del programma, il tempo sembra essersi fermato. Abbiamo fatto due chiacchiere con Chiara, una delle protagoniste di Cambio Moglie per capire se la nostra sensazione, quella di una puntata ricca di stereotipi e ferma nel tempo, sia condivisa anche da chi il programma lo ha fatto.

CAMBIO MOGLIE: PARLA CHIARA PROTAGONISTA DEL FORMAT

Abbiamo fatto una lunga chiacchierata con Chiara che è rimasta un po’ delusa da quello che è andato in onda, si aspettava qualcosa di diverso e ce ne parla senza peli sulla lingua.

Oggi a raccontarci qualcosa in più di Cambio Moglie è Chiara con la quale abbiamo scambiato due chiacchiere. Innanzi tutto ti chiediamo: come mai hai deciso di partecipare al programma?

La nostra partecipazione è nata per caso.

La redazione ha visto il profilo Instagram di mio figlio Stefano che condivide le foto dei suoi animali e ha scritto proponendogli di partecipare ad un programma.Lui , logicamente lì ha indirizzati a me.Hanno detto di essere molto attratti dalla nostra vita e che avevano intenzione di girare un programma che metteva a confronto in modo costruttivo due famiglie con le loro abitudini Hanno fatto esempi, nord/sud, mare/montagna, città/paese …. lì ho interrotti ridendo spiegando che non siamo una famiglia così tipica visto che abbiamo unito le nostre caratteristiche… io del nord Tony siciliano, io di paese lui cittadino (nato ad Agrigento ma poi x vent’anni in centro a Roma, io in montagna lui al mare).

E così quindi sei partita senza sapere dove saresti arrivata…Hai preparato il tuo bagaglio…e a tal proposito ti chiediamo: visto che come si è visto in puntata, non avevi neppure un paio di scarpe eleganti, non hai pensato che ci potesse essere la possibilità di una cena fuori? Non è nel tuo stile indossarle?

Loro mi avevano detto di preparare abiti che andassero bene per caldo/freddo e umido visto che non si sapeva dove sarei finita . Avevo a disposizione solo un bagaglio a mano e doveva starci tutto il necessario x ogni giorno di ripresa, rigorosamente senza marchi in evidenza.Nel momento in cui ho preparato davanti alle telecamere il trolley ho fatto notare che non ci stavano e l’autore ha detto che non era assolutamente un problema. Ho tolto dal beauty anche collane e catenine che avrebbero interferito nei microfoni un altro esempio? la scena in cui in mezzo ai prati camminiamo per mano io e Tony, lui in Jeans e maglietta io in versione antistupro da montanina...

Tornando invece nella tua casa, tra le immagini che hanno colpito principalmente me ma di certo anche il pubblico, gli animali in casa…

La troupe aveva fretta e così non mi ha dato modo di cambiarmi…. se esco per qualche passeggiata in compagna o altri impegno non esco di certo vestita come quando sto con gli animali o vado camminare nei boschi!!!discorso animali in casa…. i cani e i gatti in casa non entrano perché sono allergica.è capitato di avere animali in casa, Stefano sta incubando pure ora le uova nell’incubatrice che si vede durante l’ingresso di Aurelia in casa nostra (lei chiede se è un cuoci uova)poi appena i pulcini nascono , restano qualche giorno al caldo (quando sono piccoli non puzzano e non sporcano) in un apposito contenitore e poi velocemente fuori in giardino all’aria aperta.

Anzi quelli che nasceranno fra pochi giorni usciranno subito perché fa già caldo, ma quando è stata girata la trasmissione era più freddo. quelle che vedete in puntata vivevano fuori e le hanno portate in casa loro. Poi ripeto non mi occupo io degli animali, se non quando ho tempo libero e mi piace condividere qualche momento con Stefano.nel momento in cui mi hanno chiesto di farmi vedere con gli animali ho specificato per bene la situazione, ma loro avevano tutto già scritto.Le regole di casa mica le abbiamo scritte io o Aurelia!

Da quello che si è visto è sembrato che tu, per ovvie ragioni ( tra il fatto che i tuoi figli non ti aiutino in casa e il tuo compagno se ne lavi spesso le mani) non abbia tempo per dedicarti ad altro…

L’unica cosa vera è che effettivamente ho poco tempo per me, ma non a causa del resto della famiglia.

Al mattino la sveglia suona presto (prima del coronavirus), alle 5.30. Alle 6.15 esco di casa per accompagnare in macchina Stefano in paese perché alle 6.25 ha il bus per Bergamo per andare a scuola. 6.30 sono di nuovo a casa… in base agli impegni mi dedico ai panni da stirare oppure mi concedo una corsa fra i boschi fino alla cascina di famiglia che abbiamo a qualche km da casa. 7.30 di nuovo a casa, doccia veloce e via , si accompagnano in paese gli altri figli (due vanno a scuola nel paese stesso, un’altra prende il bus per il paese vicino) e si va al lavoro.

A volte a Bergamo, altre volte a domicilio.Essendo liberi professionisti entrambi non abbiamo routine fisse o orari precisi quindi in base agli impegni di entrambi ci si organizza…

E invece dalla tv è passato un messaggio diverso…della serie donna di campagna casalinga disperata, donna di città donna in carriera

Esatto!!!! e per fortuna doveva essere un confronto costruttivo!La solita solfa che quelli in montagna sono degli zoticoni, sporchi e ignoranti…

Quindi possiamo immaginare che se dovessi tornare indietro non lo rifaresti

Forse lo rifarei ancora mettendo dei paletti per scritto; aspetti positivi ci sono sicuramente stati…Ho conosciuto delle belle persone, ho fatto comunque un’esperienza e i ragazzi hanno capito che quello che ci propina la tv non è la realtà…

Tra le immagini che il pubblico ricorderà sicuramente quella del tuo compagno affacciato alla finestra mentre Aurelia si occupa degli animali….

Quella scena è praticamente impossibile nella realtà erano richieste della redazione…Un esempio? Durante questa quarantena Tony ha rifatto tutte le recinzioni, ha separato Rocco dalla femmina per lasciarla partorire più tranquilla. Ha costruito un nuovo pollaio con Stefano, ha fatto mille lavori per rendere più comoda e agevole la gestione degli animali. Se c’è una cosa che Tony non sa fare è stare con le mani in mano…

Tra i momenti invece sicuramente più significativi ed emozionanti, il tuo racconto “al nuovo marito”. Si sei aperta parlando del tuo passato e del grande dolore per la perdita di tuo marito

Le registrazioni sono iniziate il venerdì, ho incontrato Lucio il sabato e la redazione mi ha chiesto di non dire nulla sul fatto che Tony non fosse il padre biologico dei ragazzi fino alla cena di domenica sera per non togliere l’effetto sorpresa. E’ un dolore profondo, non è ancora passato dopo 3327 giorno e difficilmente cambierà.

Tony non ha sostituito Mario e non deve nemmeno farlo, sono due figure diverse, complementari, diversi l’uno dall’altro ma entrambi con un amore infinito per i ragazzi. Tony condivide con me questo amore per Mario.Mario non è il passato, Mario è parte della nostra quotidianità, è fisicamente come Stefano, con lo stesso passo e sorriso, è nelle risate di Matteo o in certi modi di fare delle ragazze. Matteo alle elementari ha detto di essere fortunato perché ha due papà che gli vogliono bene, uno qui e uno in cielo. E quando parliamo della nostra famiglia diciamo che siamo in 7.

I disegni di Matteo ritraevano sempre un angelo, Tony, me e loro in ordine di età.Chi pensa che stare con Tony significhi aver dimenticato Mario non ha provato cosa voglia dire essere vedovi. anche qui ci sono purtroppo tantissimi stereotipi pessimi.Su questo tema potremmo scrivere pagine e pagine se non libri….alla nostra società piace le disgrazia, piace poter dire “povero” piace giudicare….Dà molto fastidio vedere persone come me (e per fortuna ce ne sono tante) che si sono tirate indietro le maniche per costruire un futuro anche nel nome di chi purtroppo la vita la persa.

Tornando invece per un attimo al format…Ci chiediamo: cosa ne è stato dei vostri cellulari. Possibile che nel 2020 non si sia pensato che magari, poter usare i social per una chiamata a una amica o uno sfogo in una chat, avrebbe dato un qualcosa in più al programma visto che non siamo nei primi anni 2000 ma 20 anni dopo?

Il primo giorno le riprese sono state presso le proprie case. Nel tardo pomeriggio io ed Aurelia siamo state accompagnate in aeroporto. solo al gate ci hanno consegnato il biglietto aereo e cosi abbiamo quantomeno scoperto a grandi linee dove saremmo finite. Abbiamo viaggiato sole.

All’arrivo c’era la redazione a prenderci e il telefono è passato nelle loro mani.

Prima delle registrazioni c’era stato detto che la sera avremo potuto fare una telefonata a casa davanti alla redazione per sapere come stavano ma senza poter dire nulla di ciò che facevamo per non togliere l’affetto naturale delle nostre reazioni visto che non siamo tutti attori…

Non c’è stata invece nessuna telefonata nessun contatto.ti dirò che per me, è stato abbastanza pesante. Non uso orologi, non amo la tv e il cellulare lo uso anche per leggere ed informarmi (non solo per chattare o stare sui social). Terminate le ore di ripresa si andava in stanza d’albergo…è li…. stanza singola, tv e …. basta..

Quindi non dormivate nella stessa casa? Nelle edizioni passate accadeva…

Hanno chiesto se ero disposta a ospitarla a dormire…. credo l’abbiano fatto anche con lei… ma siamo state entrambe in hotel qui da quanto mi hanno raccontato non hanno mai mangiato insieme

Un esperimento a metà quindi….

Capisco il format e i tempi di ripresa… ma sarebbe stato più vero far vedere i ritmi frenetici che abbiamo nella società moderna; si era detto che noi donne dovevamo logicamente smettere di lavorare invece solo durante le registrazioni Tony e Lucio hanno dovuto cambiare alcuni programmi.Nella discussione con il pennello in mano hanno tagliato la frase di Tony che dice che per “farla contenta” e pitturare la parete ha dovuto disdire delle lezioni con alcuni allievi. Nelle registrazioni c’era anche il mio lavoro…

Mi presentavo dicendo che sono una massoterapista e poi Aurelia è andata nel poliambulatorio di Bergamo ed ha incontrato il direttore sanitario ed un mio collega che le ha spiegato in cosa consiste il mio lavoro e le ha fatto provare…

Insomma l’esperienza ti ha lasciato molto ma ti ha anche deluso…Per concludere qual è il ricordo più bello che ti resta dopo questo viaggio?

Beh… sicuramente i rapporti personali con chi ho conosciuto ed ho incontrato, ogi persona ha sempre tanto da darci…. e poi una passeggiata al mare, al tramonto ha sempre il suo perché!!!!

La cosa più triste è la falsità, sia in tv che nella vita… è mi spiace soprattutto per come hanno “denigrato e diffamato”Tony dipingendolo l’opposto di quello che è . Nonostante le omissioni io ho almeno avuto qualche occasione di mostrare ciò che sono.