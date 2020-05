LIVE Non è la D’Urso: Barbara sbugiarda Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sull’incontro in esclusiva

Dopo una lunghissima puntata condita da urla, litigate improbabili e inchieste ai limiti della credibilità giornalistica, nella puntata del 24 maggio di LIVE Non è La D’Urso è arrivato un incredibile colpo di scena: lo sbandierato collegamento che avrebbe ricongiunto in diretta Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro per la prima volta dopo il lockdown da Coronavirus era in realtà tutto farlocco! E a denunciare tutto ciò è stata la stessa padrona di casa, Barbara D’Urso.

Tutto era inizialmente stato raccontato con i soli toni trionfalistici: in esclusiva a LIVE Non è la D’Urso, i due fidanzatini dell’ultimo Grande Fratello VIP si sarebbero rincontrati di persona dopo quasi tre mesi di separazione forzata. In collegamento, ad assistere a questa romantica scena, ci sarebbe dovuta essere anche la madre di lui, ovvero Eleonora Giorgi. Eppure a rompere l’idillio che di li a poco si sarebbe dovuto consumare è Barbara D’Urso che punta il dito contro i due facendogli una domanda diretta…

LIVE Non è la D’Urso: niente esclusiva sul primo incontro fra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Ma cosa è successo nel dettaglio? Intorno alle ore 01:15, Barbara D’Urso introduce il tema dell’incontro fra i due giovani fidanzatini e si collega con i due che sono momentaneamente posizionati in due location diverse della stessa spiaggia. Poco prima del fatidico momento, la conduttrice stoppa tutto facendo una domanda – che in realtà è un vero e proprio “je accuse” – ai due baldi giovani: la D’Urso spiega che le è arrivata voce che i due si sarebbero già incontrati dal vivo, in giornata, per scattare alcune foto per il servizio fotografico da vendere ad un noto settimanale; chiede dunque ai due se è vero questo pettegolezzo oppure se è una bufala.

Se Paolo Ciavarro temporeggia e non risponde, Clizia Incorvaia ammette che ciò che stava raccontando la conduttrice era la sacrosanta verità. I due si erano già incontrati di persona prima della esclusiva televisiva che avrebbero dovuto siglare in diretta a LIVE Non è la D’Urso.

Barbara D’Urso ha prontamente risposto a Clizia Incorvaia: “Se voi ieri vi siete già incontrati per scattare delle foto per la copertina di un noto giornale, per quale motivo siamo qui a fare una sceneggiata? Io ti chiedo da quanto non vi vedete, tu mi rispondi da tre mesi ma.. vi siete visti ieri. Io ci rimango male!”. Dopo aver messo alle spalle al muro per la seconda volta la coppietta dei “ciavarrini”, i due fanno comunque il loro incontro romantico ma… con l’esclusiva oramai sfumata.