Gli auguri per Eleonora Daniele da UnoMattina: il programma si allunga e sostituisce Storie Italiane

La puntata di UnoMattina di oggi non poteva non iniziare con un sorriso. Gli auguri a Eleonora Daniele e a suo marito Giulio Tassoni per la nascita della piccola Carlotta. Nel pomeriggio di ieri infatti, la conduttrice è diventata mamma! A quanto pare la piccola ha anticipato tutti! Oggi infatti avremmo dovuto vedere l’ultima puntata di Storie Italiane, in diretta da Roma con i saluti e il congedo da parte della Daniele al suo pubblico. E invece è proprio il caso di dire che la conduttrice di Rai 1 è andata in onda proprio fino all’ultimo secondo! Poche ore dopo la fine della diretta, la Daniele si è recata in clinica dove poi la piccola Carlotta, nella tarda serata di ieri è nata! Il palinsesto di Rai 1 quindi è stato rivoluzionato all’ultimo secondo! Vi avevamo giù detto che Marco Liorni arriverà con Italia sì al posto di Storie Italiane ( lo vedremo da giovedì non da domani). Ma oggi al posto di Storie Italiane andrà in onda UnoMattina che si allunga con Valentina Bisti e Roberto Poletti che non potevano quindi, non fare i loro migliori auguri alla collega e “vicina” di casa e di studio, Eleonora Daniele!

UNOMATTINA SI ALLUNGA: SALTA STORIE ITALIANE IL 26 MAGGIO 2020

UnoMattina quindi nella giornata del 26 maggio 2020 andrà in onda fino alle 12. In un primo momento si era detto che La prova del cuoco avrebbe potuto anticipare con una partenza intorno alle 11,30 ma a quanto pare quello spazio continuerà a essere occupato da Valentina Bisti e Roberto Poletti che di materiale, in diretta da tutta Italia, ne hanno comunque molto a disposizione!

Anche domani UnoMattina andrà in onda al posto di Storie Italiane mentre a partire dal 28 maggio vedremo due puntate speciali di Italia sì questa settimana. Da lunedì invece la versione day time del programma condotto da Marco Liorni che ci terrà compagnia, probabilmente fino al 26 giugno 2020.