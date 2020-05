Marco Liorni fa gli auguri a Eleonora Daniele e prende il suo posto: Italia sì in onda per un mese

Come aveva anticipato Elisa Isoardi, nella sua intervista con Mara Venier domenica, i programmi del day time di Rai 1 dovrebbero andare in onda fino al 26 giugno. Si riferiva probabilmente al suo, La prova del cuoco, e anche a Italia sì con Marco Liorni che da lunedì andrà in onda in versione speciale, dopo le due puntate pensate in emergenza per questa settimana. Marco Liorni proprio questa mattina ha salutato il pubblico di Rai 1 spiegando che sta per iniziare una nuova avventura per Italia sì che prenderà il posto di Storie Italiane e andrà in onda anche al sabato pomeriggio. Non è ancora pronta la scenografia del programma vero e proprio che partirà il primo giugno. La Daniele infatti sarebbe dovuta andare in onda fino al 29 maggio ma Carlotta ha deciso di nascere prima del previsto! E così Rai 1 ha sostituito la conduttrice prima con un allungamento di UnoMattina, poi con due puntate speciali di Italia sì il podio e poi… e da lunedì con la versa versione giornaliera del programma di Liorni.

MARCO LIORNI ARRIVA SU RAI 1 AL POSTO DI ELEONORA DANIELE

Pochi convenevoli questa mattina per salutare il pubblico. Un brevissimo accenno alla Daniele che è stata salutata, con un rapido messaggio. E poi si parte per questa nuova avventura che per gli addetti ai lavori, resta alquanto misteriosa. Una scelta bizzarra quella di mandare in onda Italia sì che non brilla di certo per gli ascolti tutti i giorni. Abbiamo detto più volte che il programma di Marco Liorni è sicuramente ben fatto ma il pubblico, non ha apprezzato. Non a caso in questo periodo, è stato battuto dalle repliche di Verissimo, un dato di cui poco si parla.

Eppure ad esempio in occasione di Sanremo notavamo come Italia sì era uno dei pochi programmi Rai a saper raccontare il Festival, per cui non abbiamo mai messo in discussione il programma nè tanto meno Liorni. Il pubblico però resta sovrano, visti gli ascolti de La prova del cuoco e quelli che Italia sì fa di solito, per il day time di Rai 1 si preannunciano tempi complicati. Magari nei prossimi giorni saremo smentiti dai dati, ma la sensazione è che avrebbero fatto molto meglio fiction come Don Matteo in replica, visto il periodo.

Da lunedì parte quindi questa nuova avventura con ItaliaSì! Giorno per giorno. Le guide tv parlano di un inizio alle 10,30 per il programma di Liorni mentre oggi il conduttore ha specificato che si andrà in onda dalle 10 alle 12. Vedremo! E’ tutto un work in progress a quanto si è capito. Per giudicare quindi, appuntamento alla prossima settimana!