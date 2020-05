Caterina Balivo lascia la tv o Vieni da me? L’addio della conduttrice nella sua ultima puntata (Foto)

Era ormai chiaro che Caterina Balivo oggi avrebbe lasciato Vieni da me, il ritorno in tv dopo la quarantena è stato difficile, ma non immaginavamo avrebbe lasciato la tv (foto). Gli eventi cambiano tutto, la percezione del presente e del futuro e Caterina Balivo con un discorso un po’ contorto a inizio ultima puntata ha annunciato il suo progetto di vita. Non ha detto fino a quando ma sembra che starà distante dalla tv per un anno, è certa che non perderà il suo pubblico, non ha intenzione di sparire ma di dedicarsi a ciò che ha capito essere più importante. Puntata 350 per Vieni da me, pensavamo a una gran festa per salutare il programma, per cedere il posto a un’altra conduttrice, credevamo fosse già tutto deciso, invece la Balivo lascia spazio alle colleghe. Ripensa a Festa italiana, Pomeriggio sul due, Detto Fatto e poi Vieni da me.

CATERINA BALIVO TROVA IL CORAGGIO DI LASCIARE LA TV

Parla di coraggio la conduttrice campana che aveva già confidato che il lockdown l’aveva colpita profondamente, spaventata, ma che le ha fatto anche capire cosa c’è di veramente importante nella vita. Parla di momenti difficili che le hanno insegnato a dare la giusta importanza alle cose ma anche il coraggio.

Occhi lucidi ma sicura che la sua scelta sia quella giusta, deve avere pensato a lungo a questa decisione, si intuisce da come trattiene l’emozione. “Sono sicura che non ci perderemo di vista” è la sua promessa al pubblico. Non l’ha fatto nemmeno durante il lockdown, sempre presente sui social anche in modo innovativo. La famiglia è la sua scelta ma quanto riuscirà a stare lontana dal mondo dello spettacolo? Ha due bambini piccoli, è una moglie innamoratissima, ha paura che possa tornare l’emergenza sanitaria, suo marito è andato via di casa per tornare tra una settimana, per paura del contagio. C’è tutto questo nella sua scelta.