Federica Panicucci saluta il pubblico di Mattino 5: lei torna settembre, da lunedì solo Vecchi

E’ stato un arrivederci parecchio strano quello di oggi. Federica Panicucci saluta il suo pubblico, quello di Mattino 5 e lo fa per la prima volta in tanti anni senza nessuno in studio. Non c’è il pubblico, non ci sono tutte le persone che hanno lavorato con lei, non c’è una torta, non ci sono fiori. C’è tanta sobrietà in questo momento ancora complicato per molti. Per Federica Panicucci quella in onda oggi 29 maggio 2020 è l’ultima puntata di Mattino 5 ma in realtà il programma continuerà ad andare in onda con Francesco Vecchi. Da lunedì infatti torna la classica versione di Mattino 5. Oggi ultima puntata di Mattino 5-Speciale coronavirus e ultima puntata anche per la Panicucci che tornerà invece a settembre. Mattino 5, come annunciato oggi, riprenderà il via il 7 settembre 2020.

FEDERICA PANICUCCI SI CONGEDA: PER LEI MATTINO 5 FINISCE OGGI

E così inaspettatamente oggi è arrivato il saluto di Federica Panicucci al pubblico. Ci aspettavamo di vederla anche lunedì visto che il programma va ancora in onda ma per lei è arrivato il momento, di tornare, di nuovo, in panchina in attesa poi di ritornare, si spera con una ritrovata normalità, a settembre.

Per i saluti finali la conduttrice ha scelto di omaggiare tutte le persone che lavorano con lei e che hanno lavorato con lei anche in queste settimane molto complicate. Lo ha fatto con un video: “Ho scelto una canzone che tutti hanno cantato dai balconi nei giorni difficili” ha ricordato la conduttrice. E così sulle note de Il cielo è sempre più blu, tutte le persone che hanno lavorato al fianco di Federica in questa edizione di Mattino 5 si sono congedate. Non c’è spazio per molte emozioni. Ma c’è sicuramente da ringraziare, lo facciamo anche in questo caso, tutte le persone che hanno continuato a lavorare, chi ci ha messo la faccia, mettendo da parte emozioni e paure, o magari condividendole, ma anche chi ha lavorato dietro la macchina da presa affinchè tutto funzionasse per il meglio.

Oggi pomeriggio scopriremo se anche per Barbara d’Urso, come previsto è arrivato il momento dei saluti, oppure se l’azienda avrà deciso di allungare!