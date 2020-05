Mattino 5 torna lunedì e Pomeriggio 5? La d’Urso si ferma come previsto?

Lo scopriremo probabilmente solo questo pomeriggio quando Barbara d’urso rivelerà al suo pubblico se quella di oggi è davvero l’ultima puntata della stagione di Pomeriggio 5. Il dubbio c’è. Come da accordi ( e dalla guida Tv di Mediaset risulta essere ancora così), Pomeriggio 5 dovrebbe andare in onda oggi come ultimo giorno. Ma visto che Mattino 5 si allunga e andrà in onda anche la prossima settimana, e lo stesso vale per Uomini e Donne che ci terrà compagnia per l’intera settimana di giugno, iniziamo a pensare che probabilmente anche Pomeriggio 5 si allungherà, anche se fino a ora non è stato ufficializzato. Barbara d’Urso del resto lunedì aveva anche anticipato che Live andrà ancora in onda, almeno per altre due settimane, rispetto a quello che era stato previsto, per cui anche Pomeriggio 5 potrebbe allungarsi.

Da lunedì infatti Mattino 5 andrà in onda nella versione dedicata alle news con Francesco Vecchi, non ci sarà invece Federica Panicucci che torna in onda il 7 settembre. Oggi quindi ultima puntata di Mattino 5 Speciale Coronavirus. La denominazione è importante anche per la questione ascolti, che saranno da analizzare in modo diverso.

Ma torniamo a Pomeriggio 5. Che cosa succederà al programma di Barbara d’Urso, quella di oggi sarà l’ultima puntata?

POMERIGGIO 5 CHIUDE I BATTENTI OPPURE SI ALLUNGA?

Al momento, stando alla guida Tv ufficiale di Mediaset, da lunedì 1 giugno 2020 dovrebbero andare in onda dei film nel pomeriggio di Canale 5 che cambia. In onda Beautiful, poi Una vita; per tutta la prima settimana di giugno andrà in onda Uomini e Donne, poi Il segreto e a seguire un film. Niente Pomeriggio 5 con Barbara d’Urso che andrà in ferie prima rispetto agli altri anni.

Vedremo questo pomeriggio se lo confermerà oppure no!

Nel frattempo vi ricordiamo che invece Live-Non è la d’Urso andrà in onda sia questa domenica che la prossima, per cui Barbara d’Urso non lascia da solo il suo pubblico.