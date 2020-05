Live-Non è la d’Urso si allunga: in onda anche a giugno, lo rivela Barbara d’Urso

Un paio di settimane fa Barbara d’Urso, nelle ultime interviste, aveva raccontato che Live-Non è la d’Urso sarebbe andato in onda fino alla fine di maggio, lo stesso sarebbe dovuto accadere con Pomeriggio Cinque. Ma a quanto pare, non succederà. Nelle anticipazioni della puntata di Pomeriggio 5 di oggi infatti Barbara d’Urso ha ringraziato il pubblico per gli ascolti di Live, parlando di un grandissimo successo e di tutto l’affetto che il pubblico riserva allo show. Inutile dilungarci sul fatto che la media di 2,1 milioni di spettatori in prima serata ( con Canale 5 doppiato da una fiction in replica su Rai 1 non siano ascolti ottimi, ma un dato alquanto mediocre). Detto questo, la conduttrice ha spiegato che l’azienda, le ha chiesto di andare ancora in onda, proprio perchè il programma è così seguito e amato.

LIVE NON E’ LA D’URSO SI ALLUNGA: ANDRA’ IN ONDA ANCHE A GIUGNO

La d’Urso quindi nell’anteprima della puntata di Pomeriggio 5 di oggi 25 maggio 2020, come detto in precedenza, ha ringraziato tutti i telespettatori che ieri erano sintonizzati su Canale 5 per seguire il talk. Poi ha anche voluto dare questa notizia: Live non si ferma si andrà ancora in onda. Almeno per due domeniche. Già ieri infatti, dando uno sguardo alla guida tv per la prossima settimana, si poteva vedere che il 31 maggio era prevista una nuova puntata di Live, a differenza quindi di quanto annunciato qualche giorno fa. Non sappiamo ancora quanto si andrà in onda ma dalle parole di Barbara si deduce che ci saranno almeno due puntate in più. Si andrà certamente in onda il 31 maggio e il 7 giugno, poi si vedrà.

POMERIGGIO 5 CHIUDE QUESTA SETTIMANA?

E Pomeriggio 5? Il contenitore pomeridiano dovrebbe terminare questa settimana, come si evince anche dalla guida tv che per la prossima settimana, nella fascia delle 17 colloca un film. Vi riportiamo per precisione l’immagine.

Come potete vedere, secondo la guida tv ufficiale, l’1 giugno 2020 andrà in onda un film, Le mie nozze country il che significa che Pomeriggio 5 dovrebbe salutare il suo pubblico questo venerdì. Mai dire mai, tutto si può allungare e i palinsesti possono cambiare. Vedremo!