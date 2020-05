Pomeriggio 5 chiude: Barbara d’Urso quest’anno non si allunga. Lacrime per i saluti a distanza

Pomeriggio 5 quest’anno non si allunga. Si chiude come previsto, il 29 maggio 2020. Per Barbara d’Urso però le ferie per il momento non iniziano: infatti si andrà in onda in diretta con Live-Non è la d’Urso, almeno per due settimane ancora ( quindi già due puntate in più rispetto al previsto). Sarà un palinsesto davvero anomalo quello che vedremo da lunedì 1 giugno 2020 visto che, a differenza di quanto accadeva negli anni passati, avremo in onda Uomini e Donne ma non Pomeriggio 5. Non era capitato, almeno di recente, che il programma di Maria de Filippi terminasse dopo quello della d’Urso. Ma quest’anno del resto di cose ne sono successe. Il 2020 resterà un anno storico, drammatico per molti versi. E per tutti i professionisti che sono andati in onda in diretta in momenti davvero complicati, sicuramente le ferie sono più che meritate. Andare in onda prima, dovendo raccontare di morti, di famiglie distrutte, di ospedali al collasso, non è stato facile. Continuare dopo cercando di portare sorriso e leggerezza, è stato forse ancora più difficile. Per Pomeriggio 5 sicuramente una stagione complicata, con alti e bassi negli ascolti. La parte più delicata, quella andata in onda nella fase lockdown, ha avuto un calo di ascolti, appannaggio di Rai 1 che è stata la rete scelta maggiormente dagli italiani. Pomeriggio 5 ha fatto il suo, qualche volta meglio, altre peggio. Il pubblico e i critici non hanno perdonato molti errori commessi, come ad esempio l’inseguimento a bordo dell’elicottero della Guardia di Finanza, per citare uno degli ultimi episodi. Alti e bassi. Errori forse comprensibili dato il momento di grande caos vissuto.

POMERIGGIO 5 CHIUDE: L’ULTIMA PUNTATA IL 29 MAGGIO 2020

Come abbiamo detto per Caterina Balivo, per Eleonora Daniele, per Federica Panicucci, per tutte le conduttrici e i conduttori che sono comunque andati in onda, con o senza pause, anche per Barbara d’Urso c’è il grazie dei telespettatori, e il nostro grazie. Andare in onda in diretta non era semplice. Uscire di casa quando tutti dicevano di stare dentro, in Lombardia poi, non era facile. E sicuramente gli eroi di questi mesi restano coloro i quali ci hanno salvato la vita, hanno rischiato la loro. Ma tutti i professioni che hanno lavorato, davanti e dietro le telecamere per informare e anche per farci compagnia, non possono essere non ringraziati.

Pomeriggio 5 tornerà probabilmente il 7 settembre, come tornerà nella stessa data Mattino 5 con Federica Panicucci.

“Vi terrò compagnia tutti i giorni con il mio instagram” ha detto la conduttrice nell’anteprima di Pomeriggio 5. Poi sul finale si è commossa mostrando in diretta tutte le persone che hanno lavorato con lei e ringraziando soprattutto i pochi che sono stati in studio e che hanno permesso che Pomeriggio 5 andasse in onda. Al grazie di Barbara d’Urso ci uniamo anche noi ricordando ancora una volta che senza il lavoro di chi sta dietro e davanti le telecamere, non ci sarebbe informazione.