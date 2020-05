Non mollare mai, Caterina Balivo non mancherà il 2 giugno su Rai 1

Nel salutare il suo pubblico Caterina Balivo ieri a Vieni da me aveva aggiunto che l’avremmo rivista tra pochi giorni, avevamo immaginato sui social e invece sarà presente anche lei su Rai 1 per Non mollare mai (foto). La Balivo ha lasciato Vieni da me dopo due anni e sembra abbia anche lasciato per un certo periodo la tv, per il charity show condotto da Alex Zanardi non poteva mancare. L’obiettivo è quello si sostenere la Croce Rossa Italiana attraverso il numero solidale 45505 che ormai conosciamo bene, e che è attivo dal 27 maggio al 3 giugno ma si può donare anche con Iban e carta di credito. Sarà una serata all’insegna dello sport ma attendiamo grandi emozioni con la presenza anche di tanti artisti. Un programma che ovviamente sarà pieno di video chiamate di gruppo. E’ lunghissaim la lista degli ospiti, oltre a Caterina Balivo e Flavio Insinna anche Fabio Cannavaro, Marco Tardelli, Bruno Conti, Franco Causio, Valentino Rossi, Charles Leclerc e tanti altri.

CATERINA BALIVO INVITA TUTTI A NON MOLLARE MAI – STORIE DI TRICOLORI

Un charity show di nuova generazione con la partecipazione di grandi campioni dello sport, di volti Rai, di grandi nomi del cinema italiano, tutti uniti per sostenere la Croce Rossa Italiana. Un momento importante, una serata da condividere tutti soprattutto dopo l’emergenza sanitaria che abbiamo vissuto e quanto il Covid-19 si porta ancora dietro.

Ecco spiegate le parole di Caterina Balivo, il suo arrivederci a presto, perché per il resto sembra non voglia scegliere altri programmi dopo avere lasciato Vieni da me. Un appuntamento da non perdere in prime time il 2 giugno su Rai 1, ci saranno anche Simona Ventura, Gigi D’Alessio, Franco Baresi, Alessandro Del Pietro e altri ancora.

