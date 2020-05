La suocera di Caterina Balivo a casa della conduttrice, non vuole lasci Vieni da me (Foto)

L’addio di Caterina Balivo a Vieni da me e sembra anche alla tv non è piaciuto a sua suocera, la signora Mirella in collegamento dalla casa della conduttrice le ha detto di non lasciare (foto). Scherza che è l’unica nuora rimasta ma vuole solo lei accanto al figlio Guido Maria, il legame tra Caterina e la suocera è particolare, c’è dentro tutto. “Non mi piacciono questi ultimi saluti, non sono d’accordo, tu hai dato tantissimo e ti abbiamo ancora dentro di noi. Tu hai intervistato dei giganti della tv da Alberto Angela a Renzo Arbore, Pippo Baudo e poi hai messo tutta te stessa” la signora Mirella parla più da spettatrice che da suocera ma poi arriva anche il seguito. “Hai intervistato anche quelli che ti rifilavano ed era difficile veramente intervistare e tu hai trovato lo stesso il modo di interessare il pubblico quindi eri brava davvero”. Scopre cosa che non dovrebbe dire ma alla suocera di Caterina Balivo si perdona anche questo mentre la conduttrice dice che è meglio chiudere il collegamento.

MAMMA E SUOCERA DI CATERINA BALIVO A CASA SUA PER LA FESTINA DEL NIPOTE

La suocera è a casa della Balivo per la festina di compleanno del figlio, Guido Alberto compie oggi 8 anni. C’è però anche un’altra sorpresina, in video spunta anche la mamma della conduttrice, così il piccolo festeggiato sarà felice almeno con i suoi nonni. chissà se anche il marito di Caterina sarà presente vista la sua paura del contagio.

Intanto, la padrona di casa di Vieni da me alla sua 350esima puntata lascia il posto a qualche collega, decisa a non tornare in quello studio, a fare altre esperienze. Nemmeno sua suocera l’ha convinta a restare al suo posto in tv e chissà se invece c’è stato qualcuno che l’ha convinta a lasciare.