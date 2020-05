Uomini e Donne in pausa ma poi torna con il gran finale

La programmazione di Mediaset per la prossima settimana sarà diversa dal solito. Infatti all’ultimo momento ( fino a poche ore fa la guida tv dava altre indicazioni), il primo giugno, l’unica grande novità del palinsesto, era l’assenza di Pomeriggio 5 che come saprete è andato in onda ieri con l’ultima puntata. Il primo giugno infatti torna Mattino 5 e sarebbe dovuto tornare anche Uomini e Donne che andrà in onda la prima settimana di giugno con le ultime puntate. Ma a quanto pare c’è una novità. Infatti il primo giugno e il 2 giugno Uomini e Donne non andrà in onda. Il programma di Maria de Filippi si prende una pausa, in quello che può essere definito, il punto del 2 giugno! Torna in onda regolarmente il 3 giugno 2020 con le ultime puntate e il gran finale. Stando alle ultime notizie relative ai palinsesti Mediaset, quelle in onda la prossima settimana dovrebbero essere le ultime puntate di stagione. Mai dire mai però…

UOMINI E DONNE NON VA IN ONDA: ECCO QUANDO TORNA

Uomini e Donne quindi, lo ribadiamo, non andrà in onda l’1 giugno 2020 e il 2 giugno 2020. Ma il programma di Maria de Filippi tornerà il 3 giugno 2020 con quelle che, stando alle notizie ufficiali, dovrebbero essere le ultime puntate. In queste due settimane, dopo il clamoroso flop della versione “chat” del programma, gli ascolti sono tornati a risalire, facendo registrare al pomeriggio di Canale 5 numeri da record. E per il gran finale si attende di replicare!

UOMINI E DONNE NON VA IN ONDA 1 E 2 GIUGNO 2020: ARRIVANO I FILM

Al posto di Uomini e Donne i primi due giorni di giugno andranno in onda due film. Restano invece confermate le soap. Il primo giugno i telespettatori potranno seguire Il romanzo di un amore. Il 2 giugno 2020 invece al posto di Uomini e Donne andrà in onda il film dal titolo Che cosa aspettarsi quando si aspetta. Uomini e Donne tornerà in onda il 3 giugno 2020.

Nelle ultime puntate dovremmo vedere, stando a quelle che sono le anticipazioni, la scelta di Giovanna Abate che deciderà con chi provare a costruire una relazione fuori dal programma di Canale 5.

