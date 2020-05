Gli ascolti del Pomeriggio: calano tutti i programmi mentre Uomini e Donne è da record

E pensare che fino a un paio di settimane fa parlavamo di come la nuova versione di Uomini e Donne stesse floppando e Maria de Filippi ci diceva che in quarantena i gusti sono cambiati e si cercano altre soluzioni..Nulla di più falso, dimostrato tra l’altro, dai record di ascolti incassati negli ultimi giorni da Uomini e Donne ( o Uomini e Nonne, se preferite). Mentre tutti gli altri programmi del pomeriggio perdono ascolti, la gente dopo tre mesi di reclusione esce anche solo per una passeggiata appena può, Maria de Filippi porta a casa il 23 % di share, numeri pazzeschi visto che siamo a fine maggio e non ci sono scelte in queste settimane ( puntate che di solito facevano alzare alle stelle la curva). Tutti i programmi quindi perdono pubblico strada facendo mentre Uomini e Donne torna in pista. Non a caso andrà in onda anche la prossima settimana, allungandosi di più rispetto alla classica programmazione Mediaset per la primavera.

GLI ASCOLTI DEL POMERIGGIO DI RAI 1 ( DATI DEL 26 MAGGIO 2020)

Su Rai1 Vieni da Me 1.530.000 spettatori (10.1%). A seguire la replica de Il Paradiso delle Signore ha raccolto 1.234.000 spettatori (10.4%); La Vita in Diretta è seguita da 1.552.000 spettatori con il 14.3% (presentazione di quindici minuti a 1.311.000 e il 12.2%). Purtroppo la scelta di mandare in onda le repliche del Paradiso penalizza La vita in diretta che deve accontentarsi di questi ascolti.

Per quanto riguarda la Rai, questa volta siamo su Rai 2, non brillano neppure gli ascolti di Detto Fatto che però va detto, dopo due mesi di assenza, fa il suo.

Su Rai2 Detto Fatto ha raccolto 554.000 spettatori (3.9%)

GLI ASCOLTI DEL POMERIGGIO DI CANALE 5 ( I DATI DEL 26 MAGGIO 2020)

Il pomeriggio di Canale 5 resta in ogni caso imbattibile e gli ascolti pazzeschi di Uomini e Donne e di Beautiful sono più che una certezza.

Su Canale5 Beautiful 3.005.000 spettatori con il 17.2%; Una Vita 2.856.000 spettatori con il 17.8%; Uomini e Donne 3.249.000 spettatori con il 23.5% (Uomini e Donne Finale a 2.637.000 e il 21.9%); Il Segreto 2.121.000 spettatori con il 19.5%. A seguire Pomeriggio Cinque 1.555.000 spettatori pari al 15% nella prima parte, 1.602.000 spettatori pari al 14.2% nella seconda parte e 1.631.000 spettatori pari al 13.5% nella terza parte di cinque minuti.

Resiste anche Il segreto, a differenza di quanto successo in Spagna, il pubblico italiano si è comunque affezionato anche ai nuovi protagonisti della soap spagnola. Pomeriggio 5 dovrebbe andare in onda fino a venerdì ma visto che Live è stato allungato, non si esclude che l’azienda chieda alla d’Urso di andare in onda anche con il programma giornaliero almeno per le prime due settimane di giugno. Vedremo che cosa succederà.