Tina Cipollari inaugura Uomini e Nonne per la gioia di Gemma Galgani

Grandi ascolti per le puntate di Uomini e Donne che stanno andando in onda in questi giorni! Oltre tre milioni di spettatori in questa settimana a dimostrazione che la formula scelta, questa volta piace. E a quanto pare sta intrigando il pubblico anche la storia nata tra Nicola e Gemma, sempre che storia si possa chiamare. Nessuno infatti crede al fatto che un ragazzo di 26 anni possa essere interessato a una donna di 71. Ma la Galgani, come abbiamo visto anche nella puntata di Uomini e Donne di oggi, sta vivendo la sua favola d’amore. Crede di essere una principessa in una favola anche se Tina la riporta alla realtà. Oggi la Cipollari ha fatto una mossa che ha riscosso grandissima approvazione da parte del pubblico a casa che sui social, ha commentato a favore della bionda opinionista. Prima che la Galgani entrasse in studio infatti, ha chiesto al regista del programma di Canale 5 di cambiare la scritta sul ledwall. Non più “Uomini e Donne” come siamo abituati a vedere da sempre ma “Uomini e Nonne”.

La conduttrice ha sorriso ma non ha permesso che la scritta campeggiasse per tutta la puntata del 26 maggio 2020. Un peccato perchè sarebbe stata una cosa molto carina!

UOMINI E DONNE DIVENTA UOMINI E NONNE

Da settimane ormai Gemma Galgani è nel mirino di Tina che ne parla come della nonna del Vivarelli. Del resto non ha proprio tutti i torti visto che tra i due ci sono oltre 40 anni di differenza. Nicola continua a dire che per lui tutto questo non è un problema, che vuole viversi questa storia con Gemma anche se quando si inizia a parlare di cose più serie, cambia strada…Tra dieci giorni Uomini e Donne andrà in vacanza, che cosa succederà tra Gemma e Sirius sopratutto se la mobilità tra regioni non sarà concessa? Inizieranno una convivenza, continueranno a viversi questo amore a distanza oppure come succede spesso quando le lucine si spengono, anche i sentimenti si estinguono?

Vedremo, nel frattempo appuntamento a domani con una nuova puntata di Uomini e Nonne!