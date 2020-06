Gennaro Lillio e Gianmarco Onestini, scontro a Live: “Immaturo, infantile e rancoroso”

Ieri sera, domenica 31 maggio 2020, è andata in onda una nuova puntata di Live – Non è la d’Urso in prima serata su Canale 5. Tanti come sempre gli ospiti nello studio di Barbara d’Urso e varie pure le argomentazioni. Ma a Live c’è stato pure un duro scontro: quello tra Gennaro Lillio e Gianmarco Onestini. Già da un po’ i due ex gieffini battibeccavano attraverso i social network per colpa, essenzialmente, di Francesca De André, che nella casa più spiata d’Italia si era avvicinata molto a Gennaro e ad oggi è praticamente considerata la vera e propria causa dei tanti litigi tra i due. E in collegamento con Live c’era anche lei!

Gennaro Lillio e Gianmarco Onestini litigano anche a Live: interviene pure la De André

Gennaro Lillio e Gianmarco Onestini hanno avuto finalmente occasione di parlarsi di fronte dopo tutti gli scontri sui social ma a Live – Non è la d’Urso non è andata certo meglio. “Noi due non abbiamo mai avuto nessuna discussione semplicemente una volta usciti ci siamo incontrati e tu non salutavi mai” ha detto Gennaro Lillio a Gianmarco Onestini. “Queste cose non hai mai avuto il coraggio di dirmele in faccia? Sei immaturo e infantile e anche rancoroso“ ha allora attaccato. “Impara l’umiltà, sei arrogante. Io ti ho difeso da Francesca e sono stato il primo a dire che era irascibile, una persona a cui non si può dire nulla” ha affermato Onestini. E se Lillio pensa che Gianmarco non si sia mai esposto sulla donna anche Francesca De André è voluta intervenire sulla faccenda in collegamento con Barbara d’Urso a Live. “Dentro la casa piangevi anche per una formica schiacciata. Sei cambiato dalla A alla Z. Chi è il giocatore e il falso? Io posso raccontare aneddoti in cui tu parlavi di Gennaro dicendo cose non molto carine” ha affermato la De André schierandosi chiaramente dalla parte del modello napoletano.

Scontro tra Lillio e Onestini a Live – Non è la d’Urso: intanto Gennaro fa pace con Francesca

Non è si è placato facilmente lo scontro tra Gennaro Lillio e Gianmarco Onestini. Anzi, da quello che abbiamo potuto vedere nello studio di Live – Non è la d’Urso pare proprio che i due abbiano pensieri totalmente diversi. E la voglia di chiarire definitivamente non sembra così vicina. Diversa è invece la situazione tra Lillio e Francesca De André dopo quanto accaduto al Grande Fratello e pure dopo il reality. “Mi dispiace che la volta scorsa sulle mie affermazioni qualcuno ci ha ricamato sopra, non era assolutamente quello l’intento. Tu sei una persona intelligente“ ha ammesso Gennaro a Live. “Volevo dirti che io non ha né rancori, né rimpianti ed entrando nel tecnicismo di alcuni temi neanche rimorsi. Ti auguro tutta la felicità di questo mondo e la gioia che la vita può darti” ha poi concluso Lillio nei confronti di Francesca De André.