Spera di guarire presto Mara Venier: “Se qualcuno pensa che io molli non mollo” (Foto)

Non solo belle parole per Mara Venier (foto), c’è anche chi non la vorrebbe vedere a Domenica In, non a tutti può piacere la stessa conduttrice ma lei blocca tutti fulminandoli con poche parole: “Se qualcuno pensa che molli io non mollo!”. E’ così che la Venier ha chiuso il suo intervento oggi a Io e Te in una chiacchierata con Pierluigi Diaco. Mara doveva essere la prima ospite della prima puntata del ritorno di Io e Te su Rai 1, non le è stato possibile, deve restare immobile con la sua gamba, il suo piede rotto. E’ sempre forte, un bel po’ dolorante ma tra una settimana avrà un altro controllo e spera di guarire presto. 25 giorni di gesso, una settimana il più possibile ferma e i dolori che da questa notte si sono risvegliati, facendole capire che la caduta è stata pesante. Si è trovata a terra mentre scendeva le scale, ha battuto la testa ma sta benissimo. Immaginiamo faccia i dovuti scongiuri ma adesso deve solo riprendersi in fretta.

MARA VENIER SARA’ A DOMENICA IN DOMENICA PROSSIMA?

A Pierluigi Diaco non ha detto niente di domenica prossima ma potrebbe non andare in onda, ieri ha già fatto l’impossibile in diretta e non può rischiare. Nei prossimi giorni ci dirà di più ma intanto ha avvisato tutti, lei resta al suo posto, già confermata la sua conduzione per Domenica In 2020/2021 con una formula diversa ma sempre e solo con lei.

Ha colto l’occasione per ringraziare ancora una volta tutti e il direttore di Rai 1 Stefano Coletta. Mara Venier ha raccontato la paura di recarsi agli studi di Domenica In con il Coronavirus che paralizzava tutto e tutti. Se ha superato le scorse settimane per portare serenità e un po’ di allegria nelle case degli italiani non potrà fermala un piede fratturato.