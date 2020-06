Io e Te senza Uomini e Donne all’11 % di share, per La vita in diretta “vita” facile

Cambiano i palinsesti, cambiano le programmazioni e cambiano anche i dati di ascolto. Che cosa hanno visto gli italiani nel pomeriggio del primo giugno 2020? Lo scopriamo con i dati auditel che ci rivelano quelli che sono stati gli ascolti di questo rinnovato pomeriggio. Su Rai 1 addio a Vieni da Me e ritorno in scena di Io e te mentre su Canale 5 Uomini e Donne si prende una pausa per due giorni. Vita facile per Lorella Cuccarini e Alberto Matano: niente Pomeriggio 5 e leadership incontrastata della fascia. Bisogna anche ricordare che da mesi Rai 1 continuava a registrare ascolti eccellenti, migliori di Canale 5, come non succedeva da anni.

Qui l’analisi dei dati del mattino

GLI ASCOLTI DEL POMERIGGIO: ECCO I DATI AUDITEL DEL PRIMO GIUGNO 2020

Vediamo quindi i numeri del pomeriggio del primo giugno 2020.

Su Rai1 Io e Te 1.625.000 spettatori (11.2%) e Il Paradiso delle Signore piace a 1.198.000 spettatori (10.5%). La Vita in Diretta1.743.000 spettatori con il 16.5% (presentazione 1.510.000 – 14.6%).

Alla prima puntata Io e Te, in onda senza la concorrenza di Uomini e Donne, registra un ascolto molto simile alle ultime puntate di Vieni da me, perfettamente in linea con quelle che probabilmente sono le attese.

Vediamo il pomeriggio di Canale 5.

Su Canale5 Beautiful 2.812.000 spettatori (16.2%), Una Vita 2.625.000 spettatori con il 16.2% di share mentre Il Romanzo di un amore 14.8% con 1.896.000 spettatori; Il Segreto17.9% con 1.904.000 spettatori. Esprimi un Desiderio 9.4% con 989.000 spettatori.

L’assenza di Uomini e Donne si sente tutta ( ed è ancora complicato capire perchè al posto del programma invece che un film non vada in onda una replica on un best off). E si sente tutta anche l’assenza di Pomeriggio 5: la decisione di mandare in ferie Barbara d’urso è parecchio discutibile ma, visto tutto quello che è successo negli ultimi mesi, le scelte economiche che ci sono anche alla base di alcune decisioni, vanno ben oltre la semplice analisi ai dati auditel che possiamo fare dall’esterno!

Nessuna complicazione quindi per La vita in diretta che si conferma programma più visto della fascia, migliorando gli ascolti anche se non di troppo rispetto alla media registrata nelle ultime settimane. Gli affezionati non tradiscono Barbara!

Vediamo invece Rai 2 con il ritorno di Veronica Maya.

Su Rai 2 Detto Fatto 564.000 spettatori (4.1%),L’Italia che Fa 392.000 (3.7%)

Numeri non troppo esaltanti ma rai 2 proseguirà su questa strada. Detto Fatto andrà in onda fino al 3 luglio, un record!