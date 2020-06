La redazione di Uomini e Donne annuncia una sorpresa in arrivo: di che si tratta?

Pochissimi minuti fa dai profili social di Uomini e Donne è arrivato un messaggio della redazione che annuncia una bella sorpresa per tutti i fans del programma. Una sorpresa che sta per arrivare e che a quanto pare farà molto piacere a tutti i telespettatori che seguono con passione il programma di Canale 5. Ma di che cosa si tratta? Per il momento non è dato sapere nulla! Ma c’è un altro indizio: intorno alle 13- 13,30 di oggi, dai profili social del programma arriverà il grande annuncio e ci saranno maggiori indizi in merito a questa sorpresa, di che cosa si tratta secondo voi?

UOMINI E DONNE ARRIVA UNA SORPRESA: DI CHE COSA SI TRATTA?

Ci viene da pensare che Mediaset abbia deciso di dare al pubblico della rete un altro assaggio di Uomini e Donne dal sapore estivo. Potrebbero arrivare anche delle puntate inedite in prima serata? Dopo il grande successo delle lettere di Gemma Galgani per Giorgio e delle scelte al castello con la cerimonia, potrebbe di nuovo sbarcare in prime time l’amatissimo format di Canale 5. Potremmo magari vedere come va la vita di coppia dopo le scelte per i ragazzi o magari come procede la conoscenza tra Gemma e Sirius aka Nicola Vivarelli che a quanto pare stanno ancora felicemente insieme e sognano una estate tra Forte dei Marmi e Torino. Oppure semplicemente potremmo vedere un video messaggio di uno dei protagonisti del programma con una bella notizia da dare? Tutto è possibile. C’è anche chi pensa a qualcosa che abbia a che fare con Giulia de Lellis e Andrea Damante, per la gioia dei Damellis…

Non sappiamo molto altro in merito a questa sorpresa ma la curiosità del pubblico che segue sempre con grande piacere Uomini e Donne è tanta. E visto che questa sarà la prima vera settimana senza il programma di Canale 5, la sorpresa che sta per arrivare potrebbe essere ben gradita.

Attendiamo le 13 per scoprire di che cosa si tratta!

