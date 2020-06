Elisa Isoardi accetta di condurre un vecchio programma dopo La prova del cuoco?

La mamma di Elisa Isoardi è giustamente preoccupata per il futuro della figlia vista la chiusura de La prova del cuoco ma per la conduttrice sembra ci sia un vecchio programma pronto per lei. Una scelta della Rai che già si dice sia punitiva. Dopo la cancellazione dello storico cooking show, come anticipato da Dagospia, potrebbe esserci davvero per Elisa Isoardi la conduzione di Check Up. Qualcuno forse lo ricorda, di certo non i più giovani. Era il 2002 quando è andata in onda l’ultima puntata. Stefano Coletta ha davvero pensato alla bella Elisa per tirare fuori di nuovo lo storico programma di medicina? La Isoardi è esperta in alimenti, anche grazie al suo Buono a sapersi e ovviamente a La prova del cuoco, ma sarà preparata per Check Up? Immaginiamo di sì, è abituata a studiare ma i soliti bene informati dicono che all’inizio la proposta l’abbia spaventata.

ELISA ISOARDI PRIMA IL NO E POI IL SI’ A CHECK UP?

Spaventata per la materia che dovrà affrontare e per un programma che la manderebbe in tv solo di domenica, Elisa Isoardi avrebbe prima rifiutato e poi accettato Check Up. Dicono che la paura di restare a mani vuote, senza un programma, sia stata più forte di tutto e questo sarebbe anche comprensibile.

Non c’è dubbio che sia molto delusa dalla chiusura della Prova del cuoco ma gran parte del pubblico non vede l’ora di riavere Antonella Clerici con le sue nuove idee dalla Casa nel bosco.

Non dimentichiamo che Elisa Isoardi sarà anche nel nuovo cast di Ballando con le Stelle, anche questa una prova difficile ma che in compenso le darà modo di farsi conoscere ancora di più dai telespettatori. Il sabato con Milly Carlucci e la domenica a parlare di salute? Attendiamo che tutto sia ufficiale.