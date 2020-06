Il sabato di Canale 5 con soap e repliche è ancora vincente: gli ascolti premiano Mediaset

A grandissima richiesta su Canale 5 sono tornate le repliche di Elisa di Rivombrosa, fiction capace di incollare, nel 2003, oltre 12 milioni di spettatori davanti alla tv. E così Mediaset, visto il periodo, ha deciso di accontentare le richieste dei nostalgici. Una mossa vincente che ha portato anche ottimi ascolti nel sabato pomeriggio di Canale 5. Un sabato all’insegna delle repliche, soap a parte, che ha comunque battuto la concorrenza di Rai 1, dove invece almeno per ora, vediamo nuovi programmi ( con Italia sì anche in diretta) e nessuna replica. Il successo di Verissimo è consacrato anche con “le storie” che battono senza grosse difficoltà il competitor, Italia sì, che tiene botta durante la settimana, ma soccombe al sabato.

Vediamo nel dettaglio i dati auditel del 20 giugno 2020 per fare un bilancio degli ascolti del pomeriggio di Canale 5 e di Rai 1 tra nuove proposte e repliche.

GLI ASCOLTI DEL SABATO POMERIGGI PREMIANO ANCORA CANALE 5 NONOSTANTE LE REPLICHE

Iniziamo con i dati di ascolto raccolti da Rai 1 tra nuove proposte e repliche.

Su Rai1 Linea Bianca ha raccolto 1.886.000 spettatori con il 13.5%, Amore in Quarantena segna l’8.4% con 977.000 spettatori, A Sua Immagine ha raccolto 676.000 spettatori con il 6.4% nella prima parte e 626.000 (6.2%) nella seconda. Italia Sì ha raggiunto 1.127.000 spettatori (11.7%) nella prima parte e 1.154.000 (11.9%) nella seconda.

La novità di Canale 5 per il sabato sono le repliche di Elisa di Rivombrosa, dopo quelle della fiction Lontano da te. E così si parte con Beautiful vista da 2.386.000 telespettatori con il 14.9% di share. Per il ritorno in tv di Elisa di Rivombrosa ben 1.614.000 spettatori con l’11.5% di share e grande successo anche sui social dove la puntata è stata molto commentata. A seguire ultima puntata inedita de Il Segreto con 1.672.000 (14.4%). Da domani infatti su Canale 5 arrivano le repliche della soap spagnola. Si chiude in bellezza con la vittoria di Verissimo in replica che batte senza difficoltà i programmi di Rai 1. Le Storie di Verissimo fanno 1.420.000 spettatori con il 14.6% di share.