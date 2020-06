Le giornaliste e inviate di Vita in diretta si schierano dalla parte di Matano: la risposta

Sui social da questa mattina non si parla d’altro, tanto che ormai da ore l’hashtag #lavitaindiretta è in tendenza. Mentre va in onda l’ultima puntata del programma di Rai 1 arrivano anche le reazioni di alcuni dei protagonisti del programma. E non solo dei diretti interessati. Ovviamente parliamo di quello che è successo dopo la pubblicazione della lettera che Lorella Cuccarini ha inviato alla squadra de La vita in diretta. Una lettera in cui si parla di come sia stato difficile lavorare al fianco di Alberto Matano, un maschilista egocentrico. Alla mail di Lorella Cuccarini fa però eco quella inviata da alcune delle giornaliste donna, volto del programma in giro per l’Italia e non solo, che fanno sentire la loro voce e prendono posizione, parlando di Matano con tutt’altro tono.

LA RISPOSTA DELLE GIORNALISTE E INVIATE DI VITA IN DIRETTA A LORELLA CUCCARINI

Ecco la lettera a firma di alcune inviate e giornaliste di Vita in diretta:

«Cara Lorella dopo aver letto la tua mail, arrivata a ridosso dell’ultima puntata del programma, abbiamo provato smarrimento e incredulità per le tue parole. Abbiamo trascorso mesi durissimi e difficili in cui abbiamo lavorato insieme, con te e con Alberto, con impegno e dedizione, per gli stessi obiettivi e non ci aspettavamo una conclusione come questa. Fare finta di niente sarebbe la soluzione più semplice ma sentiamo il bisogno di dover dire la nostra, da donne».

E ancora:

«Abbiamo lavorato per tutta la stagione invernale in questo programma e siamo sorprese e amareggiate e stentiamo ancora a credere alle accuse di maschilismo rivolte ad Alberto. La nostra esperienza di lavoro con lui è stata caratterizzata da rispetto e riconoscimento professionale. Da grande giornalista, Alberto ha saputo valorizzare ognuno di noi nel proprio ruolo, con passione generosità e intelligenza, avendo sempre come obiettivo la qualità del programma».

Che questo fosse il rapporto tra le inviate e Matano lo si era capito anche dai ringraziamenti arrivati nel corso della puntata con le parole spese da molte nei confronti di Alberto.

La Cuccarini invece ha ringraziato tutti ma non ha ringraziato Alberto Matano.