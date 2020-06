Matrimonio rosso sangue stasera su Rai 2: la trama del film

Pesca dai film francesi la Rai per questo fine settimana e porta su Rai 2 per il suo sabato che si tinge di giallo, il film dal titolo Matrimonio rosso sangue. Parliamo di un film del 2016 che dovrebbe essere già andato in onda su Rai 2, se la memoria non ci inganna. Vogliamo quindi darvi qualche dettaglio in più sul film in onda oggi in prima serata come sempre si parte alle 21,20. La protagonista del film è una donna dalle umili origini che incontra un uomo molto ricco che si innamora di lei. Anna lo ama realmente per quello che è e non per il suo denaro. Ma come capita spesso in questi casi, la famiglia di lui pensa male della donna tanto da arrivare a credere che possa persino essere una assassina…

Il film si apre alla grande con un colpo di scena. Anna è su un burrone, bendata, Guilluame, l’uomo che deve sposare è al suo fianco. Lo spettatore potrebbe pensare a un gesto estremo ma non succederà nulla…Almeno per ora.

Scopriamo quindi la trama del film di stasera. Ecco le anticipazioni per voi: Matrimonio rosso sangue ci aspetta alle 21,20 su Rai 2.

MATRIMONIO ROSSO SANGUE STASERA SU RAI 2: LA TRAMA

Anna, una giovane madre single di modeste condizioni, sposa Guillaume, il brillante e bel chirurgo che potrebbe salvare la vita di suo figlio. Nonostante Anna sia una donna amorevole, la suocera la considera fuori posto e inadatta alla sua ricca famiglia borghese di Marsiglia. La madre del medico però sembra essere felice di una cosa, del fatto che Anna abbia un figlio malato…Sa che potrebbe essere il suo punto debole, ma perchè la odia così tanto? Poco dopo le nozze, però, viene rinvenuto il cadavere di Roxane, l’ex moglie di Guillaume. Tutti gli indizi sembrano inchiodare il medico ma Anna è convinta della sua innocenza e si propone di dimostrarla, contro tutto e tutti. Anna ha ragione perchè non è stato suo marito a uccidere la donna, ma riuscirà a dimostrarlo?

Non vi sveliamo il finale di Matrimonio rosso sangue, appuntamento a stasera su Rai 2 per scoprire tutto quello che succederà!