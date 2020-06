Sette Storie da stasera in seconda serata su Rai 1

La seconda serata di Rai 1 si arricchisce di un nuovo programma che andrà in onda il lunedì sera in seconda serata. La novità del palinsesto di Rai 1 arriva da Monica Maggiorni che torna a raccontare in prima persona. Lo fa con Sette Storie. Storie che in questo periodo ci siamo persi per strada dice la Maggioni nel promo, che forse sono passate inosservate in questi mesi carichi di notizie e informazioni.

Il programma andrà in onda con un ottimo traino dopo le repliche del Giovane Montalbano. Ci aspetta quindi oggi 29 giugno 2020 con la prima puntata intorno alle 23,30.

SETTE STORIE ARRIVA SU RAI 1 IL NUOVO PROGRAMMA DI MONICA MAGGIONI

Il viaggio inizierà con il racconto dell’America dilaniata dalla questione razziale, mentre non si ferma la diffusione del Covid crescono le proteste per gli abusi della Polizia e i bianchi si sentono assediati. Un mese fa in tutto il mondo si diffondevano i video di quello che era successo e George Floyd e da quel momento, tutto cambiava, in particolare negli Usa. Ma che cosa è realmente cambiato e come si vive in America il rapporto con il razzismo?

“Sette Storie” nasce dalla volontà di riportare sullo schermo e approfondire le storie che nelle settimane della pandemia sono finite in secondo piano o non sono state raccontate fino in fondo. Sarà un viaggio attraverso protagonisti, persone, numeri e immagini dall’Italia e dal mondo. Permetterà di entrare anche nelle questioni più complesse con uno sguardo insolito. Saranno 60 minuti di reportage, analisi e scoperta di storie.

“Sette Storie” è un programma di Monica Maggioni, Roberto Fontolan, Anna Migotto, Marcello Sorgi con la regia di Alessandro Capitani.