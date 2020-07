Urla e rissa tra Alberto Matano e Diaco per “colpa” di Lorella Cuccarini? La replica del conduttore di Io e Te

Da questa mattina è circolata una strana voce. Si diceva che in Rai, dopo lo sfogo di Lorella Cuccarini contro il suo collega Alberto Matano de La vita in diretta, fosse successo anche altro. Se Matano ha taciuto, dopo la lettera pubblicata da Leggo con le parole della Cuccarini, chi ha preso posizione invece è stato Pierluigi Diaco che dai social, si era schierato dalla parte della Cuccarini ma non solo. Pare che abbia affrontato anche faccia a faccia Matano. Secondo le indiscrezioni sarebbero volati paroloni, ci sarebbero state urla negli studi Rai e anche una sorta di rissa. Sarà vero? Queste voci messe in circolazione da non si sa bene chi, sono state smentite però da uno dei diretti interessati, Pierluigi Diaco che ha commentato, sui social, quello che sta accadendo, cercando di fare chiarezza.

A raccontare quanto accaduto in Rai è stato il paparazzo Alan Fiordelmondo che ha anche detto che l’accusa principale mossa da Diaco a Matano sarebbe stata quella di aver contribuito alla cacciata di Lorella Cuccarini da Vita in diretta. Matano non avrebbe risposto alle accuse e avrebbe ignorato gli insulti.

DIACO SPIEGA COSA E’ SUCCESSO CON MATANO: IL TWEET

Ecco la posizione di Diaco che smentisce la lite ma ribadisce la sua idea e il suo punto di vista:

#matano è stato sleale con l’amica @LCuccarini Gli ho detto con educazione quello che penso. Non volevo che il mio giudizio gli fosse riportato. Non ci sono state urla, scenate, nè erano presenti dirigenti Rai. Mi chiedo come fa a circolare una indiscrezione falsa.Dettata da chi?

Dopo la parole di Diaco, sempre via social, il paparazzo che ha messo in giro questa voce ha replicato: “Diaco conferma quanto abbiamo detto. Definisce Alberto Matano SLEALE, quindi lo offende, conosce qualcosa che nessuno sa? Allo stesso tempo dice di aver detto con educazione quello che pensa, sarebbe carino ascoltare la risposta di Matano”. Poi si rivolge allo stesso Matano: “Cosa ti ha detto Diaco? E soprattutto sei amico di Diaco oggi dopo l’incontro?”.

Matano tace e probabilmente fa più che bene.