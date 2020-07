Mara Venier torna anche oggi con il meglio di Domenica IN

Mara Venier ci fa compagnia anche in questa prima domenica di Luglio. La sua Domenica IN da Record torna su Rai 1 con una nuova puntata, il 5 luglio 2020, che raccogliere alcuni dei migliori momenti visti nel pomeriggio di questa scoppiettante edizione. La conduttrice settimana scorsa si è congedata dal pubblico per andare finalmente in vacanza. Quest’anno è stato più duro del solito ma Mara ha portato a casa una stagione da record di ascolti e non solo!

La zia degli italiani continua comunque a farci compagnia e oggi la vedremo in tv con il suo sorriso contagioso. Appuntamento come sempre alle 14. Le puntate speciali di Domenica In dureranno fino alle 16.

DOMENICA IN TORNA OGGI 5 LUGLIO 2020 CON IL MEGLIO DI

Da domenica 5, fino al 26 luglio, infatti, ogni domenica andrà in onda su Rai1 “Domenica In – Il meglio di”, a partire dalle 14.00 fino alle 16.00.

Sarà l’occasione per rivedere alcune delle più belle interviste di Mara Venier ai tanti e prestigiosi ospiti di questa lunga edizione di “Domenica In”, tra le più seguite degli ultimi anni.

Nella prima puntata, in onda domenica 5 luglio alle 14.00 Carlo Verdone, Patty Pravo, Isa Barzizza e Alessandro Siani.

Nelle altre puntate Tiziano Ferro, Gianna Nannini, Giorgio Panariello, Carlo Conti, Achille Lauro, Loretta Goggi e Romina Power, Christian De Sica, Giovanna Ralli e tanti altri ospiti.

Le nuove puntate di Domenica IN torneranno in onda a settembre. Mara ha annunciato che guiderà il programma di Rai 1 in quella che a suo dire, sarà la sua ultima stagione televisiva. In una intervista al Messaggero ha infatti dichiarato che dopo il 2021 si ritirerà dal mondo della tv per dedicarsi solo alla sua famiglia. Lo farà? Vedremo…