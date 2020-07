Le lacrime di Massimo Lopez a Io e Te per sua madre (Foto)

La voce della mamma di Massimo Lopez emoziona l’ospite di oggi di Io e Te (foto). La madre dell’attore che racconta: “Mi sono resa conto davvero del successo suo quando uscivamo insieme…” Lopez ha gli occhi colmi di lacrime, l’emozione è forte, arrivano poi le immagini. La signora Gigliola Lopez in un vecchio programma di Raffaella Carrà e volano i ricordi per Massimo che racconta com’era sua madre: “E’ stata una mamma molto presente: siamo cinque fratelli ed è sempre stata presente lei insieme alla nonna. In casa siamo stati sei maschi con mio padre, e due femmine… in casa sembrava una fabbrica”. Suo padre lavorava in banca e per questo la famiglia di Massimo Lopez ha cambiato più volte città ma sua madre è stata sempre in grado di gestire tutto come fosse un gioco.

MASSIMO LOPEZ A IO E TE RACCONTA LA SUA INFANZIA

“Papà lavorava in banca e girava l’Italia e tutta la famiglia si spostava con lui. Da Napoli dopo la nascita di Giorgio e ci siamo trasferiti ad Ascoli Piceno”. Ricorda che avevano una casa con un terrazzo bellissimo sul golfo e sua madre non voleva andare via ma poi si è trovata sempre benissimo in ogni città.

Altri trasferimenti, da Milano a Foggia e poi ancora Bari, Padova Roma: “Mi sembrava un gioco: mia madre era molto attrice. Andava nelle case dove saremmo andati, le arredava e sistemava e poi andavamo noi ed eravamo felici perché lei la metteva sotto forma di gioco e noi non rimpiangevamo gli amici che lasciavamo”. La ricorda sempre sorridente, anche se come tutti aveva i suoi momenti: “Era molto intelligente e attiva e mio padre era molto equilibrato con lei”.

Gli occhi ancora umidi ma felice di avere avuto una famiglia così bella e serena.