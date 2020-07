Marcello Cirillo ricorda quando Magalli era il suo migliore amico: “Tempo sprecato”

Giancarlo Magalli ha innescato tutto e dopo Adriana Volpe anche Marcello Cirillo non può restare in silenzio. Che fine hanno fatto il camioncino, l’allegria, la musica e le amicizie de I Fatti Vostri? Non è piaciuto a nessuno il post di Magalli nei confronti della Volpe, il resto lo stiamo leggendo in questi giorni. Marcello Cirillo è stato per tanti anni tra i grandi protagonisti de I Fatti Vostri, come non ricordare Fabrizio Frizzi e Alberto Castagna. E’ il cantante a rinfrescare la memoria all’attuale conduttore portando avanti una guerra che qualcuno prima o poi dovrà fermare. La risposta di Marcello arriva dopo l’ulteriore attacco di Magalli. Questa volta non è solo una difesa nei confronti di Adriana Volpe, desidera chiarire un po’ di cose ma soprattutto rivelare il suo pensiero su ciò che è stato e ciò che crede sia diventato oggi Magalli.

MARCELLO CIRILLO: “I FATTI VOSTRI IO L’HO FATTA CON FABRIZIO FRIZZI E ALBERTO CASTAGNA”

“Allora se proprio la vogliamo mettere su questo piano, ti ricordo che prima di esserci tu nella trasmissione i fatti vostri io l’ho fatta, insieme al mio socio Antonio, con Fabrizio Frizzi ed Alberto Castagna, due veri signori della televisione molto amati, a differenza di te, da tutti, con i quali abbiamo fatto anche più del 50% di share a mezzogiorno e con il serale, abbiamo toccato anche 9 milioni di spettatori poi dopo, sei arrivato tu, con il tuo bagaglio di gran simpatia e la trasmissione e’ calata, a memoria non mi pare ci fossero satellitari e digitali terrestri” è la risposta di Cirillo a Magalli.

Marcello ricorda che ha continuato a lavorare, anche con Adriana Volpe, mentre sottolinea che per Magalli l’unico hobby sia parlare degli eventuali problemi degli altri. “Hai detto beandoti “sei da tre

anni a casa” (a parte che nel 2017/18 sono stato inviato di “quelli che il calcio” per poi insieme alla tua “amata” Adriana partecipare a Pechino express), questo è il tuo unico hobby rimasto, rimarcare, qualora ce ne fossero, i problemi altrui; vedi Giancarlo eri una persona spiritosa, ed eri il mio migliore amico, tempo evidentemente sprecato, adesso la linea didemarcazione tra essere spiritoso ed essere cattivo e’ diventata molto sottile, sei un “piccolo uomo” che non vive ma va in onda, godendo dei problemi altrui. Buona estate!”.

Cosa è accaduto dietro le quinte de I Fatti Vostri e delle loro vite? Che fine ha fatto quell’amicizia? Al pubblico tutto questo non piace, anche se incuriosisce, ma macchia ricordi bellissimi.