Da Ogni Mattina la replica di Adriana Volpe a Magalli: “Caro Giancarlo questo gesto non me lo fai”

Ci aspettavamo una risposta da parte di Adriana Volpe. La conduttrice, non ha scelto i social ma ha sfruttato la visibilità del suo programma, anche ben sapendo che tutti noi ne avremmo parlato, per rispondere a Giancarlo Magalli. Ieri il suo ex collega, l’aveva diciamo, presa per i fondelli, pubblicando sui social una emoticon molto particolare, con un riferimento ben preciso. Lo share che il programma Ogni Mattina ha registrato nella puntata del 7 luglio 2020. Un invito alla sua ex collega a tacere, senza parlare di lui e di quello che è stato e di pensare agli ascolti parecchio preoccupanti di Ogni Mattina.

La Volpe quindi, proprio dallo studio di Tv8, ha deciso di dire la sua, facendo vedere quella che è l’emoticon pubblicata da Magalli. La Volpe ha anche fatto notare che dopo poche ore, il suo ex collega, ha rimosso il post. Poi ha commentato: “Tu a me questo gesto, il gesto del silenzio, dello stare zitta, non me lo fai”.

Siamo a luglio, in piena estate, ma la tv e i social continuano a regalarci grandissime soddisfazioni insomma!

ADRIANA VOLPE REPLICA STIZZITA A MAGALLI: QUESTO GESTO NON ME LO FAI

La conduttrice, stanca probabilmente di tutte le volte che in Rai ha dovuto tacere, subendo, questa volta si toglie un macigno, altro che sassolino dalle scarpe. E chissà che questa diatriba a distanza non porti su Tv8 anche qualche spettatore in più.

“Hai provato per tanti anni a farmi stare zitta e non ci sei mai riuscito” ha continuato la conduttrice di Ogni Mattina. La Volpe spiega che non ci è riuscito in passato e non lo farà neppure oggi. Non potrà rovinare questa avventura che sta vivendo insieme a una squadra che crede in lei, a un progetto per lei vincente. “E tu caro Giancarlo, con questo gesto di voler zittire, dimostri di non avere rispetto per le persone, di non aver rispetto per le persone e questo non te lo permetto” ha concluso Adriana Volpe.