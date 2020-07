Uomini e Donne a settembre in onda solo due giorni a settimana? Difficile

Sta correndo voce, da quando Publitalia ha pubblicato le schede con le ultime notizie sui palinsesti del prossimo anno, che Uomini e Donne, dovrebbe essere ridimensionato, almeno nella prima parte della stagione per poter dare spazio alla soap turca Daydreamer, che sta incassando ascolti pazzeschi. In realtà però, come ben si evince dall’analisi delle schede di Publitalia, di quest’anno e della passata stagione televisiva, non c’è nessuna indicazione in merito al fatto che Uomini e Donne andrà in onda solo due giorni a settimana. Ovviamente se chi ha scritto questa notizia ha fonti diverse, è altra cosa ma dire che “Publitalia ha annunciato che Uomini e Donne andrà in onda solo due giorni a settimana” non è precisamente corretto. Nello schema pubblicato nei listini per il palinsesto del prossimo anno, non c’è scritto da nessuna parte che Uomini e Donne andrà in onda solo al giovedì e al venerdì. Chi ha lanciato questa indiscrezione probabilmente ha altre fonti ufficiali.

Dal grafico di Publitalia si evince che, una volta terminato Daydreamer, arriverà Uomini e Donne. Ecco l’unica cosa che si può pensare, visto che a differenza dello scorso anno, questa volta non viene specificata la data di inizio di Uomini e Donne, è che il programma di Maria de Filippi possa debuttare magari a fine settembre, come del resto succedeva fino a qualche anno fa, quando Uomini e Donne iniziava intorno alla fine di settembre, senza troppa fretta e ansia. Del resto considerate le misure di restrizione che probabilmente ci saranno ancora a settembre, e i tanti impegni di Maria, non le spiacerà certamente partire più tardi con Uomini e Donne ( nello stesso periodo si registra tra l’altro anche la nuova edizione di Temptation Island e anche se Maria non compare mai, è sempre presente nel lavoro del dietro le quinte).

UOMINI E DONNE RIDIMENSIONATO PER FARE SPAZIO A DAYDREAMER? DIFFICILE

Vi mostriamo il listino di Publitalia , ecco lo schema per settembre 2020

Ed ecco lo schema del settembre 2019

Come noterete l’unica differenza sta nel fatto che lo scorso anno, era stata specificata anche la data di inizio di Uomini e Donne, il 16 settembre mentre per questa stagione televisiva, non viene specificato quando il programma di Maria de Filippi andrà in onda.

Dire quindi che da questi schemi si deduce che Uomini e Donne andrà in onda solo due giorni a settimana ci sembra alquanto azzardato ma forse, chi ha dato questa notizia, lo ribadiamo, ha altre fonti che non sono state citate però.

L’unica deduzione che ci viene da fare da questo schema è che Uomini e Donne potrebbe andare in onda alla fine del mese di settembre per permettere la messa in onda di tutte le puntate di DayDreamer ( che magari ad agosto potrebbero allungarsi, qualora ci sia bisogno di più spazio per chiudere la messa in onda della prima stagione).

