E’ sempre mezzogiorno è il nuovo programma di Antonella Clerici su rai 1: come sarà

Non ci sono più dubbi in merito al nuovo programma di Antonella Clerici su rai 1. Per questo programma si è detto e scritto davvero di tutto ma oggi finalmente, dopo la presentazione ufficiale dei palinsesti, possiamo finalmente dirvi quello che vedremo nel mezzogiorni di Rai 1. Il titolo scelto per il nuovo programma di Antonella Clerici è “È sempre mezzogiorno”. Si tratta di uno show quotidiano che usa la cucina come

contesto in cui parlare di attualità con gli ospiti fissi del programma, giocare con il pubblico a casa, intervistare ospiti vip e ‘portando’ per la prima volta la natura in studio, con uno stile contemporaneo e di grande effetto visivo. Il programma andrà in onda al posto de La prova del cuoco a mezzogiorno. Quindi Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele, durerà fino a mezzogiorno, come succedeva anche in questa ultima stagione.

Ma torniamo alle prime anticipazioni che riguardano il nuovo programma di Antonella Clerici, E’ sempre Mezzogiorno.

E’ SEMPRE MEZZOGIORNO: ECCO COME SARA’ IL NUOVO PROGRAMMA DI ANTONELLA CLERICI

Lo studio sarà molto particolare: un muro di led a forma di emiciclo metterà la conduttrice non solo in contatto con il pubblico e i suoi ospiti, ma anche con il suo amato bosco, quello che circonda la sua tenuta di campagna ad Arquata Scrivia. Alla frase rituale di Antonella “vediamo cosa succede nel bosco”, il muro di led mostrerà le immagini live più suggestive, curiose e poetiche della vita nel bosco che circonda la sua tenuta di campagna. Ogni giorno Antonella porterà con sé un ‘pezzetto’ di questo luogo che le è così caro per condividerlo con tutta Italia, accoglierà il pubblico e i suoi ospiti in un nuovo mondo, fatto di genuinità, amore per la campagna, un’attenzione particolare per il territorio italiano

e i suoi prodotti, un contatto diretto e più costante con i suoi spettatori e con

la provincia. Si racconterà cosa accade a mezzogiorno in Italia: dal nord a sud, si ascolteranno le storie di provincia, quelle di un paese che si muove,

chiacchiera, fa la spesa, vive a contatto con la natura, fino al momento di

mettersi a tavola. L’emiciclo avvolgerà un ambiente che riproduce una cucina di campagna, caratterizzata da una tavola, luogo di aggregazione e

condivisione finale del cibo, un grande spazio cooking, con fornelli e frigo,

e lo spazio dedicato all’orto (a parete o attiguo agli ambienti). Un altro spazio, infine, sarà riservato ai giochi al telefono. Antonella, infatti, ripristinerà i vecchi collegamenti telefonici per giocare con gli spettatori a casa. Dopo aver preparato, giocato e chiacchierato Antonella e i suoi amici augureranno buon appetito alle famiglie italiane.

La prima puntata di E’ sempre mezzogiorno debutterà il 7 settembre 2020 su Rai 1 alle 12 in punto.