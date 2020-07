Laura Efrikian a Io e Te: la sua famiglia allargata, tenera ricorda l’amore per Gianni Morandi (Foto)

A 80 anni Laura Efrikian è sempre una bellissima donna, non ha perso nemmeno la dolcezza dl suo volto, della voce e mentre guarda tenera le immagini con Gianni Morandi emoziona tutti (foto). Ospite a Io e Te Laura Efrikian è l’indimenticabile protagonista di tanti musicarelli, soprattutto quelli con il suo ex marito. A Diaco e al pubblico di Rai 1 racconta del momento in cui è scattata la passione tra lei e Morandi, mai stanca di confidare quanto sia bella la sua famiglia allargata. Ha iniziato con “Un lacrima sul viso”, il film con Bobby Solo, sapeva che erano film di serie B ma aveva bisogno di guadagnare, poi è arrivato l’uomo della sua vita e ha subito desiderato che fosse il papà dei suoi figli. La scintilla non è scoccata subito ma durante l’ultima scena del loro primo film. Quell’abbraccio era l’ultimo sul set ma il regista ha voluto che la ripetessero, la luce non era delle migliori. E’ stato il momento in cui hanno Laura Efrikian e Gianni Morandi hanno capito che si amavano, quella sera Laura prese il treno per andare via con lui.

LAURA EFRIKIAN E LA SUA FAMIGLIA ALLARGATA MOLTO UNITA

Era il 1964 quando tutto è iniziato con Gianni Morandi, due figli, poi è finita ma la famiglia non si è mai persa. Racconta di Marianna e Marco, dei suoi nipoti, della famiglia allargata che definisce “unita”, non trova un termine più bello, pensa al rispetto reciproco su cui è fondata.

La Efrikian racconta di provini, d’amore, anche per l’Africa. In un viaggio a Malindi tanto tempo fa si è ritrovata ad acquistare una casa, non costava molto, ma quando è tornata a casa in Italia ha capito che non si sarebbe più staccata dai quei luoghi. Il suo frigorifero pieno mentre lì tanta povertà e i bambini che per una caramella ti regalano sorrisi immensi. E’ bellissima Laura Efrikian, oggi come ieri e forse anche di più con la sua sincerità e la sua esperienza da mamma, donna e nonna.