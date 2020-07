Manuel Bortuzzo a Io e Te confida il dolore più grande e riceve il messaggio di Filippo Magnini (Foto)

Manuel Bortuzzo è diventato famoso dopo un evento tragico nella sua vita, ospite a Io e Te ha ancora una volta dimostrato la sua forza ma ha confidato che non mancano i dolori (foto). E’ giovanissimo ma ha una maturità che sorprende, gli occhi buoni, come quelli di suo padre, così chiude l’intervista Diaco. Prima però gli mostra il video messaggio che ha fatto per lui Filippo Magnini, un grazie speciale e spontaneo, arrivato agli autori senza nessuna richiesta. Filippo Magnini aveva sentito che Manuel Bortuzzo oggi sarebbe stato ospite nel salotto di Io e Te e ha voluto sostenerlo, dirgli grazie. Manuel non riesce ancora a comprendere come un suo idolo, il campione per lui più grande possa ringraziarlo, possa essergli accanto. Devono proseguire il progetto del film da fare insieme ma non li lega solo il lavoro, li lega molto di più.

IL MESSAGGIO DI FILIPPO MAGNINI PER MANUEL BORTUZZO

“Più volte ti ho ringraziato per averci insegnato come si reagisce con forza e positività alle difficoltà che la vita ci pone davanti e ancora oggi ti ringrazio. Ci vediamo e sentiamo perché abbiamo un progetto da terminare, ti aspetto in Sardegna per una nuotata in questo bel mare” è il messaggio del campione di nuoto per Manuel che confessa: “Lui da quando sono piccoli è il mio idolo e vedere che ti ringrazia dici cosa è successo…”.

Sembra tutto semplice per Bortuzzo ma non è così, è vero che è forte, che è un passo avanti a tutti.

E’ giovanissimo ma ha tanto da insegnare e solo parole giuste da dire ma alla domanda sul suo dolore più grande non esita e risponde: “Il dolore più grande che ho è un limite… Io non avevo limiti, qualsiasi cosa mi passava per la testa la facevo ma oggi questo è cambiato”.