Paolo Ciavarro ed Eleonora Giorgi a Io e Te ma non si parla di Clizia Incorvaia (Foto)

Un rapporto tenero che esula dalla tv e dai racconti sui settimanali, in studio a Io e Te ci sono Paolo Ciavarro ed Eleonora Giorgi ma Diaco spiega subito che non ci sarà nessuna domanda sulla sua fidanzata, Clizia Incorvaia, e sulla sua esperienza al Grande Fratello Vip. Senza giri di parole Diaco sottolinea che non gli importa nulla di tutto il gossip. Desidera parlare del rapporto tra madre e figlio, il legame tra Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro e Massimo Ciavarro. Il secondogenito della Giorgi era appena tornato da Londra, aveva lavorato in un’azienda ma non si era trovato bene. Era con suo padre in silenzio, stavano pescando da mezz’ora senza dire una parola, squilla il telefono e arriva un messaggio di Barbara Palombelli che lo voleva a Forum. Così è iniziato il percorso del giovane Ciavarro nel mondo dello spettacolo. “Mamma non è mai stata ingombrante ma so che c’è stata e ci sarà sempre come io per lei” Paolo è attento a ogni parola che dice ma timido come sempre.

ELEONORA GIORGI MAMMA POSSESSIVA E SEMPRE PRESENTE?

“Le mamme medio borghesi italiane vorrebbero un figlio medico e l’altro avvocato ma nel mondo dello spettacolo non avrei mai immaginato…” è la confessione della Giorgi che è ovviamente felice per i suoi figli. Andrea è autore tv, lo definisce il più colto di tutti.

“All’inizio in ogni campo ero il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi ma io sono orgoglioso” commenta l’ospite di oggi di Io e Te che racconta anche della canna da pesca e dei silenzi per ore con suo padre: “Ma basta uno sguardo e ci comprendiamo”.

“Se io esisto è grazie ai film che li hanno fatti innamorare per me è la normalità” osserva le immagini dei vecchi film della Giorgi ma suo figlio non li conosce tutti: “Rimango incantato ma quanto eri bella mamma a 20 anni” esclama rendendo felice Eleonora che però racconta che ancora più belle di lei erano le sorelle di Massimo: “La prima volta che sono andata a casa sua e ho visto le foto delle fotomodelle in cornice in casa in tutto il corridoio mi sono chiesta il perché… erano le sue bellissime sorelle”.

“Io ho due figli maschi tre fratelli maschi quattro nipoti maschi non sono gelosa e la mia non possessività è stato un lavoro da subito. Le loro ragazze sono delle figlie ma io sono preoccupata sono troppo apprensiva”. Arrivano i saluti, le ultime battute e Paolo sottolinea che è felice, anche nella vita privata, perché innamorato.