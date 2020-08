Le Iene ricordano Nadia Toffa: serata speciale a un anno dalla sua morte

A un anno dalla sua morte, Nadia Toffa viene ricordata da tutte le persone che le hanno voluto bene. Il 13 agosto 2020 infatti andrà in onda una puntata speciale de Le Iene, su Italia 1. L’annuncio è stato dato direttamente dalle pagine social del programma Mediaset.

Non è il primo omaggio fatto dalla redazione e dai colleghi di Nadia, alla iena morta dopo aver combattuto contro il cancro. All’inizio della passata stagione televisiva infatti, i colleghi di Nadia si erano ritrovato tutti insieme nello studio di Italia 1 per darle un ultimo addio.

UN ANNO FA MORIVA NADIA TOFFA: LE IENE LA RICORDANO

Ecco l’annuncio dai social:

Un anno fa, il 13 agosto, ci lasciava la nostra Nadia. Ad un anno di distanza i suoi compagni di viaggio la raccontano, la ricordano, e la festeggiano. Le Iene per Nadia Giovedì 13 agosto su Italia Uno in prima serata

Proprio oggi anche la mamma di Nadia Toffa, ha spiegato come la donna abbia fatto un ultimo dono, prima di andare via. La sorella di Nadia infatti aspettava un bambino che è nato poco tempo fa, proprio durante il lockdown. Una nuova vita ha portato grande gioia nel cuore di tutti i familiari di Nadia. Il vuoto lasciato dalla sua morte non potrà mai essere colmato ma lo sguardo di quella creatura appena nata, ridà il sorriso a chi soffre ancora per la perdita di Nadia.

E di certo la famiglia di Nadia Toffa sarà lieta di questo omaggio che i colleghi di Mediaset hanno deciso di fare. Non sappiamo ancora di cosa si tratterà di preciso, ma di certo, come avrebbe voluto Nadia, ci sarà tanto spazio per i sorrisi, e poco per il dolore. Perchè lei avrebbe di certo desiderato ironia, amore, allegria, non tristezza.

L’appuntamento è per il 13 agosto 2020 in prima serata su Italia 1.