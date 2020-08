Il grazie di Diaco a La vita in diretta estate e Andrea Delogu si schiera dalla sua parte (Foto)

Non c’è dubbio che Pierluigi Diaco sia stato un bel po’ sfortunato nel vedere Io e Te chiuso in anticipo ma gli avrà fatto piacere il sostengo ricevuto da Andrea Delogu (foto). La vita in diretta estate ha sostituito in gran fretta e professionalità il programma di Diaco che da mesi vediamo in onda, questa doveva essere la sua ultima settimana. Un caso di coronavirus nello staff di Io e Te ha però compromesso tutto e la decisione più ovvia è stata quella di sospendere la trasmissione. Il conduttore è risultato negativo al Covid – 19 ma oggi in collegamento ha dato il suo ultimo saluto al pubblico di Rai 1. Ha confidato di un brutto scherzo del destino e come sempre è stato sincero nel dire che forse non tornerà più in onda. Andrea Delogu forse anche più dispiaciuta di Diaco si è schierata dalla sua parte, l’ha fatto con un candore unico.

DIACO GRATO ALLA SQUADRA DE LA VITA IN DIRETTA ESTATE

Il grazie di Pierluigi Diaco a Marcello Masi, Andrea Delogu e a tutta la squadra che in breve tempo hanno messo in piedi nuove puntate de La vita in diretta estate: “Fatemi dire che sono molto grato a voi due e a tutta la squadra de La vita in diretta per avere messo in piedi più ore di trasmissione cambiando squadra e poi con grandissima fermezza la scelta della Rai”. Per lui è fondamentale la sicurezza di tutti, si preoccupa della figlia della persona risultata positiva al coronavirus, sa che molto probabilmente questo saluto è la sua ultima occasione. Usa queste parole e la Delogu dispiaciuta replica: “Ma tu sei un volto Rai molto amato e se capita che tu non possa tornare in onda con Io e Te sicuramente ti vedremo in onda con un tuo programma”.

Pierluigi sorride, ringrazia ma sa che per il momento non è così: “Di questo ti ringrazio ma deve essere il direttore di rete a decidere” quindi il suo saluto, forse davvero l’ultimo in Rai.