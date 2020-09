E’ in gran forma Antonella Clerici, è tornata al lavoro ma lo studio non è pronto (Foto)

E’ ancora lunga attesa di Antonella Clerici per il suo ritorno in tv. Lei è in gran forma ma lo studio di E’ sempre mezzogiorno non è ancora pronto e non lo sarà ancora per un bel po’. Intanto, con una foto e un bel sorriso la Clerici ha annunciato il suo nuovo inizio, il ritorno al lavoro con tutto l’entusiasmo possibile, nonostante tutto. “Pronti via si parte vs nuove avventure” ha commentato la conduttrice poco fa sul suo profilo Instagram. Capelli ricci, un filo di make up, occhiali da sole più luminosi che mai e il sorriso è quello di chi sa che prima o poi tornerà dal suo pubblico. E’ sempre mezzogiorno è stato rimandato ancora una volta, la data inizio prevista prima il 7 settembre e poi slittata al 21 settembre, poi un altro annuncio e una nuova attesa. Al momento il via è previsto per il 28 settembre.

UN RITORNO IN TV DIFFICILE PER TUTTI MA PER ANTONELLA CLERICI UN PO’ DI PIU’

Mentre gli altri programmi della Rai riprenderanno con le nuove edizioni lunedì prossimo, E’ sempre mezzogiorno ha bisogno di altro tempo. Lo studio non è pronto, di certo Antonella Clerici ci dirà di più durante le prime puntate ma l’energia non manca mentre è già al lavoro per organizzare tutto.

Tanti come sempre gli amici e i fan che la sostengono e tra i primi ci sono Natalia Cattelani, Marco Bianchi, Lorenzo Branchetti, Andrea Mainardi, Ambra Romani e tutti gli altri. Sono gli ex protagonisti de La prova del cuoco che il pubblico spera di ritrovare nel nuovo programma della Clerici. Tanto al momento è top secret, si sa davvero poco in realtà della trasmissione che sta per prendere il posto della Prova del cuoco. Cucina, intrattenimento, orto sì o no, chiacchiere, salute, informazione, cosa e chi ci sarà? Antonella è pronta con il suo gruppo di lavoro, riunioni, idee, cambi e trasformazioni. Attendiamo le ultime anticipazioni sperando che non ci sarà un’altra data.