Il day Time di Canale 5 riparte il 7 settembre 2020: assenti Forum e Striscia

Si riparte anche in casa Mediaset in vista della nuova stagione televisiva, dopo l’ultima chiusa in modo abbastanza anomalo! E’ il 7 settembre la data della grande ripartenza, anche per Canale 5 che si prepara ad accendere il day time. Ci saranno delle piccole novità per quello che riguarda studi e pubblico, in attesa di capire come comportarsi per rispettare al meglio le norme anti covid 19. Quasi tutti i programmi riprenderanno il 7 settembre, anche Uomini e Donne che invece sarebbe dovuto partire più tardi. Solo due assenze per il momento, quella di Forum e quella di Striscia la notizia.

Vediamo nel dettaglio orari e titoli.

IL DAY TIME DI CANALE 5 SI RIACCENDE DAL 7 SETTEMBRE 2020

Da domenica 6 settembre, “Melaverde” torna nella sua naturale collocazione al mattino.

Ma è il 7 settembre il vero giorno della ripartenza. Tornano in onda, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì: “Mattino Cinque” con Federica Panicucci e Francesco Vecchi, la coppia torna a raccontare l’attualità senza tralasciare la chiave più leggera insita nel programma;e speriamo proprio che da lunedì, la classica parte leggera, quella che per Federica Panicucci è scomparsa a causa del covid 19, possa ritornare in onda. Abbiamo bisogno tutti di ascoltare notizie diverse da quelle di attualità, che troveranno comunque il loro spazio grazie al puntualissimo Francesco Vecchi.

Il 7 settembre 2020 torna anche il date-show più famoso della tv “Uomini e donne” con Maria De Filippi che taglia il traguardo della 25esima edizione della trasmissione e festeggia l’evento con uno studio nuovo di zecca; Come vi abbiamo già detto nelle nostre anticipazioni, trono over e trono classico si fondono e questi significa anche un grande cambiamento visivo.

E poi il ritorno di Barbara d’Urso con “Pomeriggio Cinque” che andrà poi in onda anche con Live e Domenica Live da domenica 13 settembre 2020. A seguire il divertente game “Caduta Libera” con Gerry Scotti.

Manca all’appello del day-time “Forum” che torna in diretta dal 14 settembre sempre con Barbara Palombelli. Ma da martedì 2 settembre il tribunale più longevo della tv torna con delle puntate inedite. Da sabato 12 riparte “Verissimo” con Silvia Toffanin e tantissimi ospiti e interviste inedite.

Non vedremo per il momento Striscia la notizia che ormai da anni torna in onda a settembre inoltrato.