Uomini e Donne anticipazioni: è anche Gemma show con un Nicola sedotto e abbandonato

Il 3 settembre 2020 è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, e come sempre dal Vicolo delle News arrivano tutte le anticipazioni relative a quello che vedremo presto su Canale 5. Probabilmente le prime tre puntate in onda da lunedì, ci racconteranno quello che è successo nella prima registrazione, quella di fine agosto, poi sul finale della settimana, vedremo quello che è invece accaduto ieri, nello studio di Maria de Filippi. Anche questa edizione si è aperta all’insegna di Gemma Galgani. Non solo il suo percorso di chirurgia estetica ma ovviamente anche i suoi tormenti d’amore. Con un risvolto inaspettato: mentre tutti credeva che sarebbe stato Nicola Vivarelli a stancarsi molto presto della dama torinese, alla fine è stata invece Gemma a chiudere tutto ma tra i due, le cose non sono ancora chiare…In realtà, chi ha seguito le puntate di Uomini e Donne in onda tra aprile e giugno, il sospetto che anche Gemma si rendesse conto che Nicola non poteva essere l’uomo giusto per lei, ce l’aveva. Ma è proprio così?

Vediamo che cosa è successo nell’ultima registrazione di Uomini e Donne.

UOMINI E DONNE NEWS E ANTICIPAZIONI: GEMMA E NICOLA ANCORA POLEMICHE

Gemma ha deciso di iniziare la conoscenza di un nuovo corteggiatore mentre Nicola è uscito con Valentina. Ricorderete che la romana, già in primavera aveva manifestato il suo atteggiamento per il Vivarelli. Ma sembra che Gemma in qualche modo sia ancora gelosa di Nicola, anche se non dovrebbe avere motivo di esserlo. Tutta scena, solo per dare fuoco a questa storia?

Dal canto suo Nicola si dice in difficoltà. In studio infatti sono arrivate delle nuove ragazze a conoscerlo ma a quanto pare il caro Sirius non se l’è sentita. Il motivo? Avrebbe detto di essere ancora legato a Gemma e di voler provare a conquistarla…

Vi ricordiamo che la prima puntata di Uomini e Donne andrà in onda il 7 settembre 2020 come sempre alle 14,45 su Canale 5.