Su Rai 3 torna Elisir lo storico programma di Mirabella con Benedetta Rinaldi al suo fianco

Entra nel vivo la programmazione di Rai 3 da lunedì 7 settembre 2020, come quella di tutte le reti Rai. E tra le novità del palinsesto della terza rete, c’è il ritorno di uno dei programmi storici di Rai 3. Da lunedì infatti rivedremo Elisir. Il programma torna in diretta dalle 11, subito dopo Mi manda Rai3. A condurre Elisir, che si presenta con una veste completamente nuova, saranno Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi. Per la giornalista Rai un ritorno, dopo il suo allontanamento da Rai 1.

Per continuare il percorso multimediale intrapreso in questi anni dalla Rai, il programma sarà visibile anche su Facebook, consentendo ai telespettatori di rivolgere, durante la diretta, le loro domande ai medici che saranno ospiti in studio.

Scopriamo qualche dettaglio in più su questa edizione 2020-2021 di Elisir.

ELISIR TORNA IN ONDA SU RAI 3: ECCO COSA VEDREMO DA LUNEDI’

Il nuovo format aprirà con le news quotidiane dedicate alla medicina, con lo scopo di aiutare i telespettatori a comprendere e ad interpretare le tante notizie, vere o fase, che riguardano la salute e circolano in rete e sui quotidiani.

Ampio spazio verrà poi dato alle problematiche mediche più diffuse, che saranno discusse e spiegate da prestigiosi esperti. A conclusione ci sarà un’ampia finestra dedicata al mondo del benessere, perché star bene e in salute, sono spesso la faccia di una stessa medaglia.

ELISIR LE ANTICIPAZIONI DELLA PRIMA PUNTATA: COSA VEDREMO IL 7 SETTEMBRE 2020

Elisir dedicherà lo spazio principale della prima puntata della nuova edizione, al Covid-19. Con il professor Franco Locatelli, responsabile dell’Onco-Ematologia Pediatrica dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma e Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, si parlerà dell’andamento della pandemia, della prevenzione, delle possibili nuove cure e dello stato dei lavori per un vaccino.

Dopo l’estate qual è il modo giusto per riprendere la nostra quotidianità? È necessario sottoporsi anche ad esami di controllo? Lo dirà Roberto Manfredini, professore di Medicina Interna all’Università degli Studi di Ferrara.

Infine, nello spazio dedicato al benessere, la professoressa Renata Bracale, docente di Nutrizione Umana all’Università del Molise, spiegherà come, attraverso una corretta alimentazione, rafforzare il nostro sistema immunitario.